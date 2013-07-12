《离岸人民币综述》多点“试验田”有望冲破资本账户开放迷雾

* 中国央行全面松绑人民币跨境使用

* 加紧开放资本账户已是大势所趋

* 前海、上海等跨境试点有望冲破资本账户开放迷雾

* 香港离岸人民币中心地位难撼

记者 赵红梅

路透香港7月12日 - 中国央行全面松绑人民币跨境使用之时，深圳前海、上海等地方金融开放试点也在火热进行中，寄希望以“摸着石头过河”的改革惯例先行先试深化人民币国际化，以给冲破中国资本账户开放的迷雾留下空间。

人民币国际化的步伐在加快。周三，中国央行发文简化了跨境人民币业务流程，包括经常项下跨境人民币结算业务、银行卡人民币账户跨境清算业务、境内非金融机构人民币境外放款业务与境内非金融机构境外发行人民币债券等多方面。

而7月初，中国国务院通过了上海自由贸易试验区的总体方案，在海关原有多个特殊监管区的基础上提出了“自贸区”，尽管具体政策还未出台，但核心在于推进贸易便利化，推动向离岸自由贸易、服务贸易转变，特别是离岸金融试点已毋庸置疑。近日亦有媒体称，厦门、天津望入围下一批自由贸易园区建设试点。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩认为，央行和外管局在宏观层面推进跨境贸易结算，局部地区跨境金融开放试点，突破外汇管理等重点领域和关键环节，都是在循序渐进地推进人民币国际化和资本项目开放。

而健全境外人民币回流机制，提高其吸引力的步伐亦在提速，周五，证监会、央行、外汇局决定将QFII投资额度增加到1,500亿美元，将RQFII试点在新加坡、伦敦等地进一步拓展。

今年以来，义乌开展个人跨境人民币结算业务试点，昆山试点人民币与台币双向兑换，深圳前海、广州南沙新区、珠海横琴亦在广东金融改革创新中担任先行先试“角色”，尽管目前围绕人民币资本账户开放与否、开放快慢的争论仍喋喋不休，但业内人士表示，试点可有节奏冲破这层迷雾并有效遏制风险，并为国内经济体制改革腾挪出更大的空间。

中国央行最新数据显示，2013年上半年跨境贸易人民币结算量为2.05万亿元。中国银行 调查报告显示，跨境贸易人民币结算目前占中国进出口货物贸易金额的比例已超过10%，超过一半的受访客户认为未来五年跨境贸易人民币结算的占比会达到20-30%。

**鲶鱼效应**

上海自贸区在外汇政策和税收政策方面更具开放度，同样为自贸区，上海的获批不仅让前海感到竞争压力，亦给离岸人民币中心的香港带来一丝担忧。

周四在前海金融论坛上，一位香港金融高管表示，上海批准启动自由贸易区，是再造香港的开始，这会进一步考验香港发展模式、经济结构及增长的方式。

“你争我抢，人人争先，你的方案有漏洞，别的地区也会指出来。”谢亚轩认为，以上海自贸区谨慎探索境内离岸金融为例，未来央行按国务院要求给出了资本项目可兑换的时间表，这些“尝鲜”地区很快就能给出更具操作性的路径图，一些敏感的政策和衍生品交易等可以先试先发展。

香港区总裁冯婉眉周三表示，相信任何内地金融市场的开放对香港都是利好消息，上海自贸区的出台说明中央政府积极加速推进资本帐开放，细则出台后，汇丰会考虑积极参与。

汇丰中国区研究部主管张之明亦表示，去年初国务院就有将上海定位为人民币定价、清算、交易中心，市场就有对香港的担忧，但相信中国经济体及市场都足够大，香港的离岸人民币市场不会因此被边缘化，国际化视野和中国窗口导向是香港的优势，未来两地会形成良好互动。

宏源证券固定收益研究组分析师邓海清认为，新一届政府战略战术层面都已浮出水面，批准上海自贸区主要是为推进贸易企业结售汇便利化，放松外汇管制，通过贸易流带动资金流、资金流带来在岸金融中心的构建。

“中国改革方式的实际路径是摸着石头过河，有实际案例再达成政策，试点倾向于只做不争论，闷声发大财，监管宽容基础上，一些敏感领域会有所突破，但不能搞得太大太急。”他称，与其争论资本项下开放的尺度、金融风险大小上，不如把落脚点放在如何减轻实体企业贸易便利化、结构调整和提高竞争力上。

毕马威中国主席姚建华此前亦撰文称，在以金融稳定为出发点的视角下，人民币国际化还需适当把握节奏，切勿操之过急，先将重点放在汇率利率机制改革上，然后再循序渐进地推进离岸市场建设和资本项目开放。

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香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 35,782.8 97

2. 渣打银行 18,508.0 55

3. 法国巴黎银行 14,871.3 49

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏称，建议针对前海地区进一步放宽合格境内机构投资者(QDII)。他建议在该地的注册金融机构可依照资本金大小获得相应QDII额度，其QDII产品也无需获审批。马骏表示，离岸人民币市场存在流动性不足的问题，这项他称为是“QDII3”有助于增加在香港的人民币流动性。

--以资本计全球最大的中国工商银行 表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。

--香港渣打银行 表示，与深圳国际 签署前海跨境人民币贷款协议，金额为1亿元。随着该有意成为深圳“曼哈顿”区的基建项目展开，预料跨境贷款将会持续成长。

--台湾经济日报报导台湾证券交易所计划推出人民币计价ETF(Exchange Traded Funds，指数股票基金)及人民币计价的〞双币双股〞股票。台湾证券交易所总经理林火灯表示，希望一步步引进海外资金，尤其是吸引陆资替台股注入活水。 （完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)