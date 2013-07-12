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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:53 BJT

中国汇市：人民币收低跟随中间价跌势，区间震荡缺乏突破动力

(新增评论并更新收盘报价)
    * 人民币即期跟随中间价收低
    * 油盘、H股分红等购汇因素压低人民币价格
    * 市场仍缺乏突破区间的动力
    * 人民币全周微贬0.08%

    路透北京7月12日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价微幅收低。随着中美
战略与经济对话的闭幕，人民币中间价结束连续三日上扬姿态而出现小幅回落。不过整体市
场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。
    
    交易员反映，短期震荡格局仍在延续。油盘等购汇因素压低了人民币价格，同时近日也
出现来自H股上市公司分红的购汇买盘，这有可能还会维持一段时间。市场仍未有明确的方
向指引，短期震荡概率仍较高，难以有效突破6.12-6.14元的价格区间。
    
    “方向不明朗，市场观望的情绪比较浓，...今天市场有几次推动，但(美元)涨了一些
后，流动性就不好了，就下来了。”上海一银行交易员称。
    
    上海一股份行交易员称，本周的后几天购汇开始偏多，中资行的美元买盘较多；但中间
价仍是区间走势，这样的盘整姿态已经接近两个月，暂时还看不出具体的方向指引。
    
    不过据他判断，目前购汇的水平尚难以引发人民币趋势逆转向贬值的方向，未来人民币
升值可能性更大。
    
    “尽管进出口数据表现不好，但最近美指有两轮大幅上扬，如果监管层想要顺势调整是
非常容易的，但它没有这么做，可见监管层的意图是至少不希望贬值。...中间价还是决定
方向的根本。”该交易员预计，短期即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明
确的方向指引。
    
    东京汇市美元周五扳回部分失地，投资者做好准备迎接下周中国经济成长数据；该数据
可能带来负面冲击。而美元仍远低于市场重新评估美国货币政策前景之前的高位。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1375        6.1352    -0.04%
                     中间价                6.1631        6.1599    -0.05%
               成交额                     140亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.43% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        55          6.1368    6.1423
               2013年来即期升贬值幅度       1.51%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,205                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:38               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2860/90      6.2780       
                        CNH即期           6.1398/27      6.1331       
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)
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