中国汇市：人民币收低跟随中间价跌势，区间震荡缺乏突破动力

(新增评论并更新收盘报价) * 人民币即期跟随中间价收低 * 油盘、H股分红等购汇因素压低人民币价格 * 市场仍缺乏突破区间的动力 * 人民币全周微贬0.08% 路透北京7月12日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价微幅收低。随着中美 战略与经济对话的闭幕，人民币中间价结束连续三日上扬姿态而出现小幅回落。不过整体市 场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。 交易员反映，短期震荡格局仍在延续。油盘等购汇因素压低了人民币价格，同时近日也 出现来自H股上市公司分红的购汇买盘，这有可能还会维持一段时间。市场仍未有明确的方 向指引，短期震荡概率仍较高，难以有效突破6.12-6.14元的价格区间。 “方向不明朗，市场观望的情绪比较浓，...今天市场有几次推动，但(美元)涨了一些 后，流动性就不好了，就下来了。”上海一银行交易员称。 上海一股份行交易员称，本周的后几天购汇开始偏多，中资行的美元买盘较多；但中间 价仍是区间走势，这样的盘整姿态已经接近两个月，暂时还看不出具体的方向指引。 不过据他判断，目前购汇的水平尚难以引发人民币趋势逆转向贬值的方向，未来人民币 升值可能性更大。 “尽管进出口数据表现不好，但最近美指有两轮大幅上扬，如果监管层想要顺势调整是 非常容易的，但它没有这么做，可见监管层的意图是至少不希望贬值。...中间价还是决定 方向的根本。”该交易员预计，短期即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明 确的方向指引。 东京汇市美元周五扳回部分失地，投资者做好准备迎接下周中国经济成长数据；该数据 可能带来负面冲击。而美元仍远低于市场重新评估美国货币政策前景之前的高位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1375 6.1352 -0.04% 中间价 6.1631 6.1599 -0.05% 成交额 140亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 55 6.1368 6.1423 2013年来即期升贬值幅度 1.51% 1年期美元/人民币掉期升水 1,205 离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日 1年期NDF 6.2860/90 6.2780 CNH即期 6.1398/27 6.1331 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)