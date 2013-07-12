新闻稿：中国6月末M2同比增14%，当月社会融资规模1.04万亿元--央行

路透北京7月12日 - 以下是中国人民银行周五公布的“2013年上半年金融统计数据报告”全文：

一、广义货币增长14.0%，狭义货币增长9.1%

6月末，广义货币(M2)余额105.45万亿元,同比增长14.0%，比上月末低1.8个百分点，比上年末高0.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.36万亿元,同比增长9.1%，比上月末低2.2个百分点，比上年末高2.6个百分点；流通中货币(M0)余额5.42万亿元,同比增长9.9%。上半年净回笼现金509亿元。

二、上半年人民币贷款增加5.08万亿元，外币贷款增加924亿美元

6月末，本外币贷款余额72.87万亿元，同比增长15.1%。人民币贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和上年末低0.3和0.8个百分点。上半年人民币贷款增加5.08万亿元，同比多增2217亿元。分部门看，住户贷款增加2.07万亿元，其中，短期贷款增加8458亿元，中长期贷款增加1.23万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.00万亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加1.36万亿元，票据融资增加2793亿元。6月份人民币贷款增加8605亿元，同比少增593亿元。6月末外币贷款余额7758亿美元，同比增长33.2%，上半年外币贷款增加924亿美元。

三、上半年人民币存款增加9.09万亿元，外币存款增加313亿美元

6月末，本外币存款余额103.64万亿元，同比增长14.1%。人民币存款余额100.91万亿元，同比增长14.3%，比上月末低1.9个百分点，比上年末高0.9个百分点。上半年人民币存款增加9.09万亿元，同比多增1.71万亿元。其中，住户存款增加4.13万亿元，非金融企业存款增加2.32万亿元，财政性存款增加9588亿元。6月份人民币存款增加1.60万亿元，同比少增1.26万亿元。6月末外币存款余额4415亿美元，同比增长9.0%，上半年外币存款增加313亿美元。

四、6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率6.58%，质押式债券回购月加权平均利率6.82%

上半年,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交132.47万亿元，日均成交1.09万亿元，日均成交同比增长3.8%。

6月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为6.58%，比上月高3.66个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为6.82%,比上月高3.81个百分点。

五、国家外汇储备余额3.50万亿美元

6月末，国家外汇储备余额为3.50万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.1787元人民币。

六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生2.05万亿元，直接投资人民币结算业务发生1835亿元

2013年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.36万亿元、6838亿元、220亿元、1615亿元。

注1：当期数据为初步数。注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

以下是中国人民银行周五公布的“2013年上半年社会融资规模统计数据报告”全文：

初步统计，2013年上半年社会融资规模为10.15万亿元，比上年同期多2.38万亿元。其中，上半年人民币贷款增加5.08万亿元，同比多增2217亿元；外币贷款折合人民币增加5791亿元，同比多增3026亿元；委托贷款增加1.11万亿元，同比多增6291亿元；信托贷款增加1.23万亿元，同比多增8950亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5164亿元，同比少增932亿元；企业债券净融资1.22万亿元，同比多3965亿元；非金融企业境内股票融资1248亿元，同比少247亿元。6月份社会融资规模为1.04万亿元，比上年同期少7427亿元。

从结构看，上半年人民币贷款占同期社会融资规模的50.0%，同比低12.4个百分点；外币贷款占比5.7%，同比高2.1个百分点；委托贷款占比11.0%，同比高4.8个百分点；信托贷款占比12.1%，同比高7.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比5.1%，同比低2.7个百分点；企业债券占比12.1%，同比高1.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.2%，同比低0.7个百分点。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。