新闻稿：中国6月末M2同比增14%，当月社会融资规模1.04万亿元--央行

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 以下是中国人民银行周五公布的“2013年上半年金融统计数据报告”全文：
一、广义货币增长14.0%，狭义货币增长9.1%
6月末，广义货币(M2)余额105.45万亿元,同比增长14.0%，比上月末低1.8个百分点，比上年末高0.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.36万亿元,同比增长9.1%，比上月末低2.2个百分点，比上年末高2.6个百分点；流通中货币(M0)余额5.42万亿元,同比增长9.9%。上半年净回笼现金509亿元。
二、上半年人民币贷款增加5.08万亿元，外币贷款增加924亿美元
6月末，本外币贷款余额72.87万亿元，同比增长15.1%。人民币贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和上年末低0.3和0.8个百分点。上半年人民币贷款增加5.08万亿元，同比多增2217亿元。分部门看，住户贷款增加2.07万亿元，其中，短期贷款增加8458亿元，中长期贷款增加1.23万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.00万亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加1.36万亿元，票据融资增加2793亿元。6月份人民币贷款增加8605亿元，同比少增593亿元。6月末外币贷款余额7758亿美元，同比增长33.2%，上半年外币贷款增加924亿美元。
三、上半年人民币存款增加9.09万亿元，外币存款增加313亿美元
6月末，本外币存款余额103.64万亿元，同比增长14.1%。人民币存款余额100.91万亿元，同比增长14.3%，比上月末低1.9个百分点，比上年末高0.9个百分点。上半年人民币存款增加9.09万亿元，同比多增1.71万亿元。其中，住户存款增加4.13万亿元，非金融企业存款增加2.32万亿元，财政性存款增加9588亿元。6月份人民币存款增加1.60万亿元，同比少增1.26万亿元。6月末外币存款余额4415亿美元，同比增长9.0%，上半年外币存款增加313亿美元。
四、6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率6.58%，质押式债券回购月加权平均利率6.82%
上半年,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交132.47万亿元，日均成交1.09万亿元，日均成交同比增长3.8%。
6月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为6.58%，比上月高3.66个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为6.82%,比上月高3.81个百分点。
五、国家外汇储备余额3.50万亿美元
6月末，国家外汇储备余额为3.50万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.1787元人民币。
六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生2.05万亿元，直接投资人民币结算业务发生1835亿元
2013年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.36万亿元、6838亿元、220亿元、1615亿元。
注1：当期数据为初步数。注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
以下是中国人民银行周五公布的“2013年上半年社会融资规模统计数据报告”全文：
初步统计，2013年上半年社会融资规模为10.15万亿元，比上年同期多2.38万亿元。其中，上半年人民币贷款增加5.08万亿元，同比多增2217亿元；外币贷款折合人民币增加5791亿元，同比多增3026亿元；委托贷款增加1.11万亿元，同比多增6291亿元；信托贷款增加1.23万亿元，同比多增8950亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5164亿元，同比少增932亿元；企业债券净融资1.22万亿元，同比多3965亿元；非金融企业境内股票融资1248亿元，同比少247亿元。6月份社会融资规模为1.04万亿元，比上年同期少7427亿元。
从结构看，上半年人民币贷款占同期社会融资规模的50.0%，同比低12.4个百分点；外币贷款占比5.7%，同比高2.1个百分点；委托贷款占比11.0%，同比高4.8个百分点；信托贷款占比12.1%，同比高7.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比5.1%，同比低2.7个百分点；企业债券占比12.1%，同比高1.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.2%，同比低0.7个百分点。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。
（完） (整理 李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)