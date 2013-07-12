台湾汇市：台币兑美元连四日收升，因外资汇入且台股收高

* 外资汇入，进口商买汇 * 央行尾盘仍留空间，台币收盘小升 * 估计下周区间在29.7-29.95 路透台北7月12日 - 台币兑美元 周五收升2分，持续在一个月高位附近盘旋。 尽管韩元走疲，但央行尾盘并未过度干预，令台币终场收升2分，台币汇价连续第四日走高 。 由于台风苏力的逼近，台北市政府先前已宣布午后2点起停止上班上课，台北外汇交易 中心则是宣布汇市正常交易至四点收盘。 午后台北外汇交易中心的成交量 能即明显清淡许多。 汇银人士表示，台股 扬升，外资也持续汇入，至于出口商则持续买汇，但量能 却没有昨日踊跃。至于出口商见台币升破30，则倾向等待美元转强，希望能卖到更好的价格 。 “外资还是汇入，最近台币跟台股的连动性还蛮强的。”一位本地银行的交易员称。因 此，交易员多认为，下周只要是台股还能维持强势，则台币仍有望在一个月高点这里伺机而 动，主要交易区间先看29.7-29.95。 汇银人士也说，尤其是下周一有中国将公布经济成长率、以及贝南克将赴国会听证，估 计两项消息面的将会将大幅令国际汇市波动。 汇银人士表示，上周国际美元的上升趋势经历大跌后，线型已被破坏，短期难免遭遇卖 压，但未来二个月内美元走势将以经济数据的表现为依归。 此外，中国数据表现疲弱可能成为变数。交易员认为，中国数据的疲软可能让人民币CN Y=CFXS偏弱表现，而亚洲货币近来与人民币连动亦有升温，可能成为下周拖累台币表现的 因素之一。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升2分报29.932，是6月7日以来的高位，当日收在29. 871。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.86-29.93，上日则在29.90-29 .94。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超113.33亿台币，是连续第四日买 超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则由价平 转为小幅折价。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.880/29.910，上日则 收在29.780。 韩国韩元兑美元 周五小跌，在连涨三日后受到获利了结的打压；临近周末投资者 暂时收手以重新评估韩元的前景。韩元兑美元 在国内市场收报1,124.5，周四收 盘价为1,122.1。 下周全球重要的经济事件有： 周一中国将公布第二季经济成长率，美国也将公布零售销售数字；周二美国将公布消费 者物价指数(CPI)；周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政 策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书；周五有G20财长与 央行总裁会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.932 29.952 29.858-29.965 29.960 7.22 11.22 元太外汇经纪公司 29.925 29.953 29.860-30.960 29.960 3.335 4.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.110/-0.080 -0.100/-0.070 (完)