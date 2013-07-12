台湾汇市：台币兑美元连四日收升，因外资汇入且台股收高

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 外资汇入，进口商买汇 * 央行尾盘仍留空间，台币收盘小升 * 估计下周区间在29.7-29.95 路透台北7月12日 - 台币兑美元 周五收升2分，持续在一个月高位附近盘旋。 尽管韩元走疲，但央行尾盘并未过度干预，令台币终场收升2分，台币汇价连续第四日走高 。 由于台风苏力的逼近，台北市政府先前已宣布午后2点起停止上班上课，台北外汇交易 中心则是宣布汇市正常交易至四点收盘。 午后台北外汇交易中心的成交量 能即明显清淡许多。 汇银人士表示，台股 扬升，外资也持续汇入，至于出口商则持续买汇，但量能 却没有昨日踊跃。至于出口商见台币升破30，则倾向等待美元转强，希望能卖到更好的价格 。 “外资还是汇入，最近台币跟台股的连动性还蛮强的。”一位本地银行的交易员称。因 此，交易员多认为，下周只要是台股还能维持强势，则台币仍有望在一个月高点这里伺机而 动，主要交易区间先看29.7-29.95。 汇银人士也说，尤其是下周一有中国将公布经济成长率、以及贝南克将赴国会听证，估 计两项消息面的将会将大幅令国际汇市波动。 汇银人士表示，上周国际美元的上升趋势经历大跌后，线型已被破坏，短期难免遭遇卖 压，但未来二个月内美元走势将以经济数据的表现为依归。 此外，中国数据表现疲弱可能成为变数。交易员认为，中国数据的疲软可能让人民币CN Y=CFXS偏弱表现，而亚洲货币近来与人民币连动亦有升温，可能成为下周拖累台币表现的 因素之一。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升2分报29.932，是6月7日以来的高位，当日收在29. 871。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.86-29.93，上日则在29.90-29 .94。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超113.33亿台币，是连续第四日买 超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则由价平 转为小幅折价。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.880/29.910，上日则 收在29.780。 韩国韩元兑美元 周五小跌，在连涨三日后受到获利了结的打压；临近周末投资者 暂时收手以重新评估韩元的前景。韩元兑美元 在国内市场收报1,124.5，周四收 盘价为1,122.1。 下周全球重要的经济事件有： 周一中国将公布第二季经济成长率，美国也将公布零售销售数字；周二美国将公布消费 者物价指数(CPI)；周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政 策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书；周五有G20财长与 央行总裁会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.932 29.952 29.858-29.965 29.960 7.22 11.22 元太外汇经纪公司 29.925 29.953 29.860-30.960 29.960 3.335 4.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.110/-0.080 -0.100/-0.070 (完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)