版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:46 BJT

台湾汇市：台币兑美元连四日收升，因外资汇入且台股收高

* 外资汇入，进口商买汇
    * 央行尾盘仍留空间，台币收盘小升
    * 估计下周区间在29.7-29.95

    路透台北7月12日 - 台币兑美元 周五收升2分，持续在一个月高位附近盘旋。
尽管韩元走疲，但央行尾盘并未过度干预，令台币终场收升2分，台币汇价连续第四日走高
。
    
    由于台风苏力的逼近，台北市政府先前已宣布午后2点起停止上班上课，台北外汇交易
中心则是宣布汇市正常交易至四点收盘。 午后台北外汇交易中心的成交量
能即明显清淡许多。
    
    汇银人士表示，台股 扬升，外资也持续汇入，至于出口商则持续买汇，但量能
却没有昨日踊跃。至于出口商见台币升破30，则倾向等待美元转强，希望能卖到更好的价格
。
    
    “外资还是汇入，最近台币跟台股的连动性还蛮强的。”一位本地银行的交易员称。因
此，交易员多认为，下周只要是台股还能维持强势，则台币仍有望在一个月高点这里伺机而
动，主要交易区间先看29.7-29.95。
    
    汇银人士也说，尤其是下周一有中国将公布经济成长率、以及贝南克将赴国会听证，估
计两项消息面的将会将大幅令国际汇市波动。
    
    汇银人士表示，上周国际美元的上升趋势经历大跌后，线型已被破坏，短期难免遭遇卖
压，但未来二个月内美元走势将以经济数据的表现为依归。     
    
   此外，中国数据表现疲弱可能成为变数。交易员认为，中国数据的疲软可能让人民币CN
Y=CFXS偏弱表现，而亚洲货币近来与人民币连动亦有升温，可能成为下周拖累台币表现的
因素之一。 
    
    台北外汇中心的台币兑美元终场收升2分报29.932，是6月7日以来的高位，当日收在29.
871。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.86-29.93，上日则在29.90-29
.94。    
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超113.33亿台币，是连续第四日买
超。 
 
       
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则由价平
转为小幅折价。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.880/29.910，上日则
收在29.780。    
     
    韩国韩元兑美元 周五小跌，在连涨三日后受到获利了结的打压；临近周末投资者
暂时收手以重新评估韩元的前景。韩元兑美元 在国内市场收报1,124.5，周四收
盘价为1,122.1。 
     
    下周全球重要的经济事件有：
    周一中国将公布第二季经济成长率，美国也将公布零售销售数字；周二美国将公布消费
者物价指数(CPI)；周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政
策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书；周五有G20财长与
央行总裁会议。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   元报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.932    29.952    29.858-29.965   29.960   7.22    11.22
                                                                        
 元太外汇经纪公司  29.925    29.953    29.860-30.960   29.960    3.335   4.63
                                                                        
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期         -0.015/-0.005      -0.010/0.005
 美元/台币六个月期         -0.110/-0.080     -0.100/-0.070
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐