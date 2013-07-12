《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:33时,1港元=0.7912人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股 (元) 价(港 比价 元) 万科 10.40 13.62 0.97 深物业 7.89 6.80 1.47 南玻 9.13 5.91 1.95 深康佳 3.09 2.46 1.59 ST中华 4.19 1.56 3.39 ST中冠 8.80 4.35 2.56 深深宝 7.49 5.80 1.63 深华发 5.55 3.42 2.05 深赤湾 10.78 11.65 1.17 招商地产 27.56 22.60 1.54 特力 5.89 3.98 1.87 飞亚达 6.93 6.12 1.43 一致药业 29.90 26.35 1.43 深深房 3.20 2.67 1.51 ST盛润 6.46 5.20 1.57 深南电 3.74 2.57 1.84 深纺织 7.12 5.55 1.62 方大集团 5.76 2.89 2.52 深国商 23.80 13.05 2.31 深赛格 3.84 2.67 1.82 宝石 13.54 8.38 2.04 小天鹅 7.38 8.02 1.16 粤高速 2.65 2.50 1.34 晨鸣纸业 3.88 3.76 1.30 ST珠江 3.15 2.50 1.59 丽珠 38.75 34.91 1.40 美菱电器 3.23 3.42 1.19 大冷股份 7.65 5.82 1.66 粤电力 4.89 4.34 1.42 佛山照明 6.53 5.55 1.49 江铃汽车 15.86 20.50 0.98 沙隆达 8.95 4.91 2.30 苏常柴 6.30 4.36 1.83 威孚高科 21.03 18.38 1.45 古井贡酒 21.30 18.26 1.47 ST东海 5.61 4.71 1.51 长安汽车 9.37 8.85 1.34 京东方 2.23 1.75 1.61 鲁泰 9.09 8.86 1.30 本钢板材 2.65 2.36 1.42 张裕 34.15 31.10 1.39 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)