《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:40时,1港元=0.7911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为9.7%,低于上交易日收盘的10.86%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股 (元) (港元) 比价 工商银行 3.96 4.90 1.02 建设银行 4.48 5.44 1.04 中国银行 2.68 3.17 1.07 农业银行 2.51 3.15 1.01 招商银行 11.62 13.12 1.12 中信银行 3.75 3.58 1.32 交通银行 3.92 5.00 0.99 民生银行 9.11 7.96 1.45 中国人寿 13.68 18.52 0.93 中国平安 35.01 51.15 0.87 中国太保 16.43 25.35 0.82 中信证券 10.54 14.00 0.95 新华人寿 23.35 22.50 1.31 海通证券 10.56 9.43 1.42 华能国际 5.50 7.92 0.88 大唐发电 5.08 3.25 1.98 华电国际 3.13 3.36 1.18 中煤能源 4.92 4.03 1.54 中国神华 16.25 20.70 0.99 中国石油 8.12 9.25 1.11 兖州煤业 10.23 5.59 2.31 中国石化 4.59 5.50 1.05 上海石化 8.19 2.40 4.31 中海油服 14.62 15.44 1.20 仪征化纤 8.47 2.11 5.07 中国铝业 3.23 2.56 1.59 江西铜业 16.74 12.54 1.69 洛阳钼业 7.37 2.76 3.38 紫金矿业 2.56 1.57 2.06 马钢股份 1.62 1.74 1.18 鞍钢股份 2.64 3.90 0.86 重庆钢铁 2.74 1.05 3.30 海螺水泥 14.26 22.65 0.80 洛阳玻璃 4.66 1.39 4.24 北人股份 8.59 3.24 3.35 中联重科 5.33 5.23 1.29 金隅股份 5.06 4.66 1.37 中国国航 4.04 5.43 0.94 东方航空 2.49 2.43 1.30 南方航空 2.76 3.04 1.15 中国远洋 2.96 3.40 1.10 中海集运 1.92 1.95 1.24 中集集团 10.31 12.56 1.04 中海发展 3.53 3.34 1.34 宁沪高速 5.10 7.71 0.84 深高速 2.75 2.58 1.35 成渝高速 2.69 1.94 1.75 皖通高速 3.52 3.47 1.28 广深铁路 2.38 3.31 0.91 中国南车 3.70 4.70 1.00 中国交建 4.05 5.81 0.88 中国铁建 4.48 6.94 0.82 中国中铁 2.56 3.73 0.87 长城汽车 36.03 36.60 1.24 比亚迪 35.67 28.80 1.57 广汽集团 8.12 7.20 1.43 青岛啤酒 39.76 55.80 0.90 广州药业 35.46 28.70 1.56 新华制药 4.01 1.85 2.74 海信科龙 7.90 4.68 2.13 南京熊猫 7.52 3.40 2.80 晨鸣纸业 3.88 3.00 1.63 上海医药 11.22 14.98 0.95 中兴通讯 13.69 11.58 1.49 东方电气 10.39 10.82 1.21 潍柴动力 18.05 24.40 0.94 东北电气 2.18 0.87 3.17 广船国际 9.49 6.63 1.81 经纬纺机 7.83 4.62 2.14 昆明机床 4.64 1.95 3.01 一拖股份 7.28 4.18 2.20 北辰实业 2.96 1.69 2.21 创业环保 7.61 2.78 3.46 中国中冶 1.62 1.39 1.47 金风科技 5.53 4.57 1.53 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)