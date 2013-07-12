路透基点：六家银行签署江苏永兴多媒体等值2,600万美元定期贷款案

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，7月5日有六家银行签署参与江苏永兴多媒体有限公司等值2,600万美元双档三年期定期贷款案。该贷款案的规模最初为2,100万美元。
这笔贷款分为两部分：2,500万美元境外贷款，以公司在中国的土地和建物作抵押；100万美元等值境内人民币贷款，由人民币现金存款作抵押。
上海银行是境内贷款部分的牵头行兼簿记行，承贷全部境内贷款。上海商业储蓄银行为境外贷款部分的牵头行，在其中承贷750万美元。
四家银行参与境外贷款，共享牵头行头衔。它们分别是第一商业银行(600万美元)、安泰商业银行(450万美元)、大众银行(400万美元)和台湾工业银行(300万美元)。
台湾工业银行承贷300万美元，获得一般参贷行头衔。
一如先前报导，境外贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点，受邀银行参贷800万美元或以上，可获得200个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷500-700万美元的银行有175个基点的参贷费。
贷款有一年的宽限期，每半年等额偿还一次，分五次还清，平均年限是2年。
所筹资金用于再融资和运营资本。
江苏永兴多媒体是中环股份旗下的子公司，后者生产数据存储产品与触控面板背光模组。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)