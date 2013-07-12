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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 17:15 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元下跌且恐录得更多跌幅，受制于英美政策趋势的差异

市场下一关注点将是定于下周三公布的最新一次英国央行会议记录。市场急迫想知道新任央行总裁卡尼是否投票支持扩大量化宽松计划规模。

本周美联储主席贝南克讲话称，在通胀率保持低位以及就业市场疲软状况下，将继续推行宽松货币政策，这样的评论导致美元一度被抛售。

“我们认为美元抛售程度有些过火，若我们看看美国固定收益市场，收益率仅仅温和下跌，这显示美元有削减跌幅的空间。”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

“货币政策题材依旧支撑美元兑欧元和英镑...我们认为美联储将是主要国家央行中第一家收紧政策的央行。”

尽管美国公债收益率 在贝南克讲话后下跌，但美债与英债利差 仍接近2006年9月创下的高位，显示美元有进一步走强动能。美元指数 最新报82.968，弹离本周低点82.418.

欧元兑英镑 跌0.1%至0.8613英镑，脱离周四所创的四个月高位0.86945英镑。(完)

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