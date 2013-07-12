欧洲汇市：英镑兑美元下跌且恐录得更多跌幅，受制于英美政策趋势的差异

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
市场下一关注点将是定于下周三公布的最新一次英国央行会议记录。市场急迫想知道新任央行总裁卡尼是否投票支持扩大量化宽松计划规模。
本周美联储主席贝南克讲话称，在通胀率保持低位以及就业市场疲软状况下，将继续推行宽松货币政策，这样的评论导致美元一度被抛售。
“我们认为美元抛售程度有些过火，若我们看看美国固定收益市场，收益率仅仅温和下跌，这显示美元有削减跌幅的空间。”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。
“货币政策题材依旧支撑美元兑欧元和英镑...我们认为美联储将是主要国家央行中第一家收紧政策的央行。”
尽管美国公债收益率 在贝南克讲话后下跌，但美债与英债利差 仍接近2006年9月创下的高位，显示美元有进一步走强动能。美元指数 最新报82.968，弹离本周低点82.418.
欧元兑英镑 跌0.1%至0.8613英镑，脱离周四所创的四个月高位0.86945英镑。(完)
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路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)