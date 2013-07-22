台湾债市：102/2期借券成交47.83亿台币，加权平均利率0.4513%

路透台北7月22日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/2 47.83 0.5050 0.2000 0.4513 360.0 364.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)