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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:11 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超2.5亿台币

路透台北7月16日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2 交
易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.00        6.50       +2.50
     票券业           0           0           0
     证券业        3.00        5.50       -2.50

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