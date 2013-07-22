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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 17:02 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超2亿台币

路透台北7月22日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        5.00        7.00       -2.00
     票券业        0.00        0.00        0.00
     证券业        6.50        4.50       +2.00
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