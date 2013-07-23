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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 17:02 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超2.5亿台币

路透台北7月23日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        4.00        6.50       -2.50
     票券业        0.50        0.00       +0.50
     证券业        6.00        4.00       +2.00
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