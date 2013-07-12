更新版 1-台湾货币市场：台风来袭未打乱调度安排，短率持稳低档不变

* 台风来袭，票券商减少与民间法人交易
* 拆出需求仍大，靠央行消化多余资金
* RP利率持稳低位，券商提早结帐
(更新拆款数据及存单发行金额)
记者 董永年
路透台北7月12日 - 台湾银行间短率周五持平于既有区间。台风即将来袭，虽市场交易如常，但为配合保管行提早结帐要求，票券商今日多减少与民间法人的短票交易。银行间拆款则一如既往，拆出需求比拆入多得多，但也有少数几家银行因应台风决定提早下班，减少向央行申报存单的需求。
展望下周，市场资金调度人士认为，市况料将如本周呈现相当宽松的状态，附买回(RP)利率缓跌趋势明显，利率区间低位成交比重将逐步提高。惟短票因民间法人与大型公股银行对利率颇有坚持，成交利率欲下调不易。
〞还是排队等央行收，但有几家因为觉得搞太晚，就不排了。〞一位公股银行资金调度人士说。
另一家公股银行相关人士则称，今日大家赶着下班，只希望赶快将资金落好。
中央气象局已于昨晚发布中度台风“苏力”(SOULIK)的陆上台风警报，惟金融市场照常交易。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为210亿台币，至周日累计超额准备为476亿，加计前期1%的超额准备为1,529亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，同于上日。
**票券商赶结帐，与民间法人交易少**
在短票市场方面，虽然今日金融市场照常运作，不过票券商普遍指出，由于各地方政府停班停课的时间不一样，再加上票券保管行通知尽量在下午两点结帐，因此今日短票交易偏少，资金缺口多以拆款支应。
一票券商交易主管称，一般而言，民间法人的资金要到下午三、四点才能入帐，为了资金收付的安全，今日只能减少与民间客户的交易，与银行的交易量较大。
〞所有帐要赶在两点结，若不行就以拆款支应。〞另一票券商调度人士表示。
展望下周，他们认为，资金宽松的状态仍将延续，短票发行量至下半周应该有所改善。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日共发行3,578.45亿台币存单，若相较存单到期金额3,578亿，存单发行余额微增0.45亿台币。
下周央行存单到期量大，总额为1兆4,778.2亿台币，落点分别为周一4,022.2亿、周二1,566.5亿、周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。
**RP利率持稳区间**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现持平。资金调度人士认为，今日中钢 公司债交割196亿台币，无碍市场资金调度，下周交割紧缩因子较多，料RP利率仍将持稳低位。
券商资金交易人士表示，今日盘中公布午后将放台风假，因此速速结帐，下周主要交割紧缩因子包括周二的台积电 137亿台币、周五的二年期公债(102甲7期)交割300亿台币，将有效去化市场浮滥资金，不致于影响资金调度，RP利率缓跌趋势明显，下周RP利率区间低位成交比重仍将逐步提高。
“ 今天资金蛮好找，下周再看看资金情势再决定是否续降RP利率。”一位大型证券商交易员说。
一大型票券市场人士则指出，目前市场资金仍偏向宽松，然下周交割紧缩因子较多，下周RP利率将会先维持在既有利率区间。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)