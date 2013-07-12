美国热股：联合包裹发出第二季获利预警，股价开盘下跌

路透7月12日 - 联合包裹(优比速,UPS)预计第二季获利将低于市场预期，因国际客户加快从空运转为价格较低廉船运。

联合包裹还将全年获利预估从每股4.80-5.06美元下调为每股4.65-4.85美元。联合包裹开盘后下跌5.50%，报86.46美元。其同业竞争对手联邦快递(FedEx)则下挫1.58%，报102.75美元。

联邦快递6月时曾表示上调运费，同时还将裁员和压低成本。

联合包裹较为强大的北美地面网络让其比联邦快递更具有优势，后者更关注于国际空运。

联合包裹周五表示，预计第二季获利将在每股1.13美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利为1.20美元。