美国热股：联合包裹发出第二季获利预警，股价开盘下跌

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透7月12日 - 联合包裹(优比速,UPS)预计第二季获利将低于市场预期，因国际客户加快从空运转为价格较低廉船运。
联合包裹还将全年获利预估从每股4.80-5.06美元下调为每股4.65-4.85美元。联合包裹开盘后下跌5.50%，报86.46美元。其同业竞争对手联邦快递(FedEx)则下挫1.58%，报102.75美元。
联邦快递6月时曾表示上调运费，同时还将裁员和压低成本。
联合包裹较为强大的北美地面网络让其比联邦快递更具有优势，后者更关注于国际空运。
联合包裹周五表示，预计第二季获利将在每股1.13美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利为1.20美元。
该公司计划在7月23日公布第二季业绩。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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