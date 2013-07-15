中国经济：完成今年发展目标没有问题，楼市调控压力仍大--统计局发言人

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，与路透调查预估中值一致；环比增速为1.7%。上半年GDP同比增7.6%。

统计局并公布，6月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，路透调查预估中值原本分别为9.1%和12.9%。今年1-6月固定资产投资同比增长20.1%，路透预估中值为20.2%。

以下是2013年上半年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人盛来运发言要点摘录: (*为新增内容)

*--房地产调控的压力仍较大

3月份出台的房地产调控措施正在产生一些积极的效果。但是必须注意到，毕竟上涨城市的个数还比较多，环比价格涨幅虽然收窄，但是还在上涨，所以这说明房地产调控的压力还是比较大，后期还是需要按照国务院的有关规定加强房地产的调控。

*--城乡居民收入增长难度在加大

城镇居民收入增速回落主要是两方面的原因：一是因为工资性收入增长的速度在回落，经济下行期企业的效益有所下滑。农民收入增长速度的回落主要是由于农产品价格增速放缓，部分农产品价格甚至出现了下降所带来的。

尽管上半年城乡居民的收入还在稳定增长，但增收的难度却是在加大。我们仍然应该出台一些措施，充分考虑居民增收难度加大的情况，确保居民收入稳定增长。

*--提高金融资产运行效率是关键

从上半年金融运行情况指标中可以看到，中国的银行体系不差钱。有关的数据也显示，中国金融体系的银行资产质量也比较高，运行质量总体还是可以的。现在关键是如何提高这些资产的运行效率，要充分发挥金融支持实体经济在调结构、转方式的作用。

--完成今年发展目标应该没有问题

中国经济的增长动力的格局没有根本改变，主要表现在以下几个方面：一是中国经济仍处在工业化和城镇化加速推进的过程之中；二是中国地域广阔，中西部地区的后发优势比较明显；三是消费结构升级正处于关键阶段；四是企业改革创新仍在加快。

中国经济后期仍有保持平稳较快增长的条件和潜力。完成今年的发展目标应该是没有问题的，保持中国经济可持续健康的发展也是有条件的。

--经济增速回落受潜在生产率下降等因素影响

二季度GDP增速为什么比一季度回落，原因是多方面的，我想主要有三个方面：

一是经济增长速度适度回落是潜在生产率下降的一种客观反映。大家知道，我们国家经过改革开放三十多年的高速增长以后，现在进入了结构转型的新阶段，在这个阶段，劳动力、土地、市场这些资源禀赋的条件都发生了一些新的变化。

二是国际环境仍然复杂严峻。今年尽管美国经济复苏，有一些明显的好转迹象，但是世界的其他国家，特别是欧洲经济持续低迷，世界经济复苏总体上比较缓慢。再加上有些国家实行超量化的宽松货币政策，倒逼人民币升值，我国劳动力本身自己的价格也在提高，出口的难度在加大。

三是增长速度的适度下滑也是党中央、国务院主动调控的结果。今年以来，新一届政府特别重视调结构、转方式，把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上。其中一些调控措施，例如房地产的调控力度还是在不断加大，反对公款消费的八项规定对餐饮消费有一定影响。特别是还有一些以前出台的刺激政策在有序地退出，这些对短期的增长不可避免地会带来一定的影响，但对长期发展有利。

尽管经济增速回落，但政府显然是意识到这种增速的适当回落是有利于调结构、转方式的，所以尽管在回落，也还是很冷静地坚持调结构、促改革。从长期来看，这个决策是正确的。

--上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进

对上半年的经济运行情况，我想用三句话来概括，即经济运行总体平稳、结构调整稳中有进、转型升级稳中提质。

总体来看，上半年国民经济运行总体平稳，主要指标仍处在年度预期的合理区间，但经济环境仍然错综复杂。下一阶段，要认真贯彻落实中央各项决策部署，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，统筹推动稳增长、调结构、促改革，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和预见性，更好地发挥市场机制作用，激发市场和经济的内生活力，促进国民经济持续健康发展，打造中国经济升级版。

经济运行总体平稳，主要表现在：一是经济增长比较平稳。连续五个季度经济运行在7.4%-7.9%的区间，运行是比较平稳的；二是就业基本平稳。从调查的结果来看，应该说今年新增就业岗位还是在增加的；三是物价总体平稳；四是城乡居民收入增长基本稳定。(完)

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(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯/曾祥进)