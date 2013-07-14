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亚洲 | 2013年 7月 14日 星期日 10:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，巴拿马型及海岬型运费走高

路透7月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因巴拿马型及海岬型船舶运费走坚。

波罗的海乾散货运价指数 上涨10点或0.88%，至1,149点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨11点或0.54%至2,058点。日均获利上涨120美元，至14,182美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨35点或3.3%，至1,097点。日均获利上涨308美元，至8,447美元。涨势是受到南美谷物运输船期需求推动。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 蔡美珍; 审校 郑茵)
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