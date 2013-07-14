全球汇市：投机客最近一周增持美元多仓--CFTC

路透纽约7月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多头仓位。

7月9日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至279.4亿美元，前一周为223.7亿美元。

投资者从今年2月中旬以来一直持有美元净多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 25,117 27,336

空头仓位 105,422 98,072

净仓位 -80,305 -70,736

欧元(125,000欧元为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 52,159 59,270

空头仓位 93,059 75,360

净仓位 -40,900 -16,090

英镑(62,500英镑为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 31,311 32,562

空头仓位 65,570 63,886

净仓位 -34,259 -31,324

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 12,307 8,919

空头仓位 14,083 9,035

净仓位 -1,776 -116

加元(100,000加元为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 37,260 35,398

空头仓位 61,089 51,648

净仓位 -23,829 -16,250

澳元(100,000澳元为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 20,955 21,521

空头仓位 84,210 92,036

净仓位 -63,255 -70,515

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月9日当周 7月2日当周

多头仓位 5,390 5,288

空头仓位 6,398 6,462

净仓位 -1,008 -1,174(完)

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