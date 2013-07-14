全球汇市：投机客最近一周增持美元多仓--CFTC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约7月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多头仓位。
7月9日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至279.4亿美元，前一周为223.7亿美元。
投资者从今年2月中旬以来一直持有美元净多仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 25,117 27,336
空头仓位 105,422 98,072
净仓位 -80,305 -70,736
欧元(125,000欧元为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 52,159 59,270
空头仓位 93,059 75,360
净仓位 -40,900 -16,090
英镑(62,500英镑为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 31,311 32,562
空头仓位 65,570 63,886
净仓位 -34,259 -31,324
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 12,307 8,919
空头仓位 14,083 9,035
净仓位 -1,776 -116
加元(100,000加元为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 37,260 35,398
空头仓位 61,089 51,648
净仓位 -23,829 -16,250
澳元(100,000澳元为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 20,955 21,521
空头仓位 84,210 92,036
净仓位 -63,255 -70,515
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月9日当周 7月2日当周
多头仓位 5,390 5,288
空头仓位 6,398 6,462
净仓位 -1,008 -1,174(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。