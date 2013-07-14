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亚洲 | 2013年 7月 14日 星期日 12:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月12日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市             
 最新收盘价：                                                  
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             56.50      -0.15      -0.26    1649684
 搜狐                             65.18      -0.49      -0.74     937571
 网易                             64.55      -0.35      -0.54     467182
 百度                             96.85      -0.23      -0.24    3337253
 亚信科技                         11.65      -0.02      -0.17     135001
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     18.44      -0.10      -0.54    1579529
 联电                              2.32      -0.04      -1.69     442403
 日月光                            4.19      -0.11      -2.56     276192
 硅品精密                          6.20      -0.14      -2.21     403250
 和信超媒体                        0.99      +0.05      +5.61      21950
 友达                              3.55      +0.01      +0.28     304920
 中华电信                         33.73      +0.09      +0.27     106374
 台湾国际航电                     36.31      +0.25      +0.69    1115257
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.30      -0.67      -1.26     147971
 中国联通                         13.59      -0.23      -1.66     130513
 中国电信                         48.76      -1.18      -2.36      17492
 中芯国际                          4.04      -0.07      -1.70      65258
 电讯盈科                          4.62      -0.12      -2.53       4593
 
   (完)
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