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亚洲 | 2013年 7月 14日 星期日 12:32 BJT

更新版-纽约汇市：美元反弹但本周表现将为五周内最差，因对联储缩减购债的预期推后

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3066     1.3094      -0.21      -0.97     1.3194
 美元/日圆                         99.21      98.94      +0.27     +14.38      86.74
 欧元/日圆                        129.56     129.63      -0.05     +13.20     114.45
 美元/瑞郎                        0.9464     0.9469      -0.05      +3.38     0.9155
 英镑/美元                        1.5105     1.5183      -0.51      -7.05     1.6251
 美元/加元                        1.0392     1.0363      +0.28      +4.75     0.9921
 澳元/美元                        0.9046     0.9186      -1.52     -12.96     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2366     1.2397      -0.25      +2.41     1.2075
 欧元/英镑                        0.8642     0.8620      +0.26      +6.51     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7776     0.7851      -0.96      -6.12     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.0664     6.0580      +0.14      +9.05     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.9185     7.9346      -0.20      +7.88     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6621     6.6558      +0.09      +2.52     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7218     8.7155      +0.07      +1.68     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
      
              
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 (编译 李军; 审校 母红)
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