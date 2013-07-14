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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:48 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,794口)

79,129 13,357 5,274 60,337 134,709 144,740 153,340 15,054 6,454

较7月2日变动(未平仓合约：增加3,099口)

3,055 -69 465 -689 2,719 2,831 3,115 268 -16

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.5 8.4 3.3 37.8 84.3 90.6 96.0 9.4 4.0

各类交易商数量(总计为228家)

106 41 34 41 63 164 123(完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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