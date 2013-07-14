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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:50 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(431,574口)

160,214 143,657 31,041 202,617 221,658 393,872 396,356 37,702 35,218

较7月2日变动(未平仓合约：增加21,175口)

1,502 5,696 3,908 16,232 12,497 21,642 22,101 -467 -926

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 33.3 7.2 46.9 51.4 91.3 91.8 8.7 8.2

各类交易商数量(总计为292家)

110 102 77 58 56 207 201(完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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