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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:54 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年7月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,108口)

44,259 72,307 15,087 95,384 59,746 154,730 147,140 14,378 21,968

较7月2日变动(未平仓合约：减少1,869口)

-639 -1,132 -1,268 -567 377 -2,474 -2,023 605 154

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.2 42.8 8.9 56.4 35.3 91.5 87.0 8.5 13.0

各类交易商数量(总计为238家)

45 115 50 56 44 137 185(完) (整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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