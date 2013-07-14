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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:53 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,119,889口)

324,534 327,980 134,911 524,029 435,118 983,474 898,009 136,415 221,880

较7月2日变动(未平仓合约：增加10,409口)

806 36,526 -868 3,819 -21,444 3,757 14,214 6,652 -3,805

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 29.3 12.0 46.8 38.9 87.8 80.2 12.2 19.8

各类交易商数量(总计为712家)

150 196 184 247 282 520 565(完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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