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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:52 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(404,010口)

114,668 163,382 71,595 188,003 122,853 374,266 357,830 29,744 46,180

较7月2日变动(未平仓合约：减少10,325口)

-516 2,668 1,239 -11,481 1,353 -10,758 5,260 433 -15,585

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 40.4 17.7 46.5 30.4 92.6 88.6 7.4 11.4

各类交易商数量(总计为374家)

91 151 102 75 106 241 297 (完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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