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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:55 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,818,204口)

424,926 119,534 610,179 685,510 1001694 1720615 1731407 97,589 86,797

较7月2日变动(未平仓合约：增加48,399口)

19,877 4,080 17,714 5,575 29,969 43,166 51,763 5,233 -3,364

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.4 6.6 33.6 37.7 55.1 94.6 95.2 5.4 4.8

各类交易商数量(总计为341家)

128 80 142 84 109 283 280(完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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