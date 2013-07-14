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市场报道 | 2013年 7月 14日 星期日 12:56 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月9日持仓报告(表)

路透7月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(517,973口)

202,456 98,085 49,978 214,664 294,247 467,098 442,310 50,875 75,663

较7月2日变动(未平仓合约：减少5,098口)

-5,643 -6,034 -106 -3,410 -4,189 -9,159 -10,329 4,061 5,231

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.1 18.9 9.6 41.4 56.8 90.2 85.4 9.8 14.6

各类交易商数量(总计为483家)

148 138 151 128 155 375 368(完)

(整理 郑茵 审校 蔡美珍)
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