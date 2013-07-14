韩国数据：6月出口修正后较上年同期减少1.0%，进口下滑3.0%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔7月14日 - 周日公布的海关数据显示，韩国6月出口修正后为较上年同期下滑1.0%，略差于初估值，突显外贸环境的艰难。
韩国6月对欧盟出口较上年同期增长13%，对中国出口增长5.3%，对美国出口增长5.7%。
以下为韩国关税厅发布的6月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差6.0 顺差5.5
出口额(10亿美元) 46.7 46.7
(较上年同期变动%) -1.0 -0.9
进口额(10亿美元) 40.7 41.2
(较上年同期变动%) -3.0 -1.8
初值为产业通商资源部7月1日公布的数字。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。