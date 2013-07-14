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亚洲 | 2013年 7月 14日 星期日 12:37 BJT

韩国数据：6月出口修正后较上年同期减少1.0%，进口下滑3.0%

路透首尔7月14日 - 周日公布的海关数据显示，韩国6月出口修正后为较上年同期下滑1.0%，略差于初估值，突显外贸环境的艰难。

韩国6月对欧盟出口较上年同期增长13%，对中国出口增长5.3%，对美国出口增长5.7%。

以下为韩国关税厅发布的6月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差6.0 顺差5.5

出口额(10亿美元) 46.7 46.7

(较上年同期变动%) -1.0 -0.9

进口额(10亿美元) 40.7 41.2

(较上年同期变动%) -3.0 -1.8

初值为产业通商资源部7月1日公布的数字。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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