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亚洲 | 2013年 7月 14日 星期日 12:42 BJT

中国央行：将调节好流动性，引导信贷平稳增长

路透北京7月14日 - 中国人民银行周日表示，将综合运用多种货币政策工具，调节好银行体系流动性，引导信贷总量“平稳适度”增长。

央行还表示，近期银行间市场的资金紧张情况已在缓解，货币市场利率的跳涨是一种短期现象，不会影响实体经济。

央行并称将继续实施稳健的货币政策。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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