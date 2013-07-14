《综述》美联储官员谈话暴露QE退场策略观点落差，贝南克面临考验

* 布拉德及普洛瑟谈话反映出对买债计划看法的歧异

* 约半数美联储官员预期今年结束QE

* 贝南克称要到2014年年中才结束QE

* 普洛瑟主张失业率6.5%应“启动”收紧政策

* 威廉姆斯淡化联储内部看法分歧现象

路透怀俄明州杰克森霍尔7月12日 - 针对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时逐步撤出支持经济的空前刺激措施，美联储内部看法的巨大落差在周五暴露无遗，充份显示美联储主席贝南克在年底之前面临的领导力考验。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德及费城联储总裁普洛瑟，在杰克森霍尔的一场会议上出席了同一个研讨会，但对于美联储购债计划的看法却大相迳庭。

布拉德及其他立场较温和的决策官员主张，在通胀上扬及失业减少之前，美联储应继续买进资产，而普洛瑟等偏向鹰派立场的美联储决策官员则希望缩减买债的时间宜早不宜迟。

“现在已经到了以渐进及可预期方式退出资产购买计划的时候，”普洛瑟在第五届落基山年度经济峰会上表示。

但布拉德在向银行家和经济学家发表演说并答覆提问之后向记者表示，他希望在缩减购债之前“先确保通胀率已朝目标回升。”

这又为投资人丢下一个线索，藉此来预测美联储何时将缩减每月850亿美元的购债计划。

根据美联储6月政策会议记录，19位与会政策官员之中，约半数预期今年底前结束量化宽松(QE)计划，而另外一半希望买债计划持续至明年。

这与贝南克6月19日会议结束后记者会上提出的有条件时间表形成落差。当时贝南克表示，只要经济成长表现持续符合预期，由12位具投票权成员组成的联邦公开市场委员会(FOMC)预期在2014年年中以前结束QE。

FOMC的正式声明并未提及这个时间表，但贝南克称他是代表FOMC立场发表谈话的。他的这番谈话引发全球市场一波大跌，在随后几天内，债市、股市、新兴市场货币全军覆没。

自那之后，金融市场已有所回稳，而且贝南克周三再度强调美联储决心维持宽松政策。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加拿大温哥华发表谈话，力图淡化美联储内部看法歧异的程度。

就在几个月前，威廉姆斯自己还主张年底前停止购债计划。

但由于通胀率数据低于他的预期，促使他“小小调整”了自己的看法，因此他现在变成完全支持贝南克的2014年年中结束购债目标。

“因为通胀数据的缘故，宽松措施可能需要比我几个月设想的持续更久，”他指出。

但他目前的看法，与得到半数联储官员认同的原有看法，两者之间落差不算是“重大差异。”

“我不认为这些差异有那么大，”他指出。

威廉姆斯表示，通胀率低于预期，促使他的政策看法作出“小小调整”，他并称，美联储究竟何时结束购债计划的重要性，比不上确保降低高失业率和推动通胀率由偏低水准回升至美联储的2%目标。

在决定货币政策的FOMC 12名成员当中，温和派的比例要高于在美联储全部19名高级官员中的比例。但美联储半数、甚至可能半数以上的官员，预期的购债结束时间至少比贝南克时间表提早六个月，这个事实可能为金融市场带来困惑。

“这个讯息继续助长市场剧烈波动，也让美联储的对外沟通进一步受到抨击，”道明证券利率策略分析师Eric Green称。

“我们现在所知道的是，出席FOMC会议的官员中有半数希望今年结束所有资产购买，这是很难忽视的态度倾向，即使其中很多是今年没有投票权的官员，”他在一篇报告中指出。

**益发忧心通胀**

布拉德今年为投票成员，普洛瑟明年则重新恢复投票权。布拉德在6月会议上持反对意见。

若以个人消费支出(PCE)物价指数为指标，美国通胀率目前约为1%，低于美联储的2%目标值。

“如果以PCE为指标的通胀率跌至低于目前的水准，那么(FOMC)就必须重新思考策略，”布拉德向记者表示。

“最简单的作法就像是延长实施QE计划...直到通胀回升到目标，”他称。

一向批评购债计划的普洛瑟向记者表示，“我不认为计划很有效果，我认为我们冒了很大风险...我希望尽快撤出。”

自从贝南克6月19日提出QE退场时间表，愈来愈多华尔街分析师预测美联储将在预定9月召开的会议上缩减QE规模。7月底还有一场预定会议。

自6月19日后，长期债券收益率(殖利率)也出现大幅上扬，直到最近才缩减一些升幅。指标10年期美国公债价格周五下跌，收益率再度升至2.59%。

**何时收紧政策**

谈到美联储最终应该何时升息，普洛瑟认为，当失业率跌至6.5%“触发点”时，美联储应该着手进行收紧政策，而不是只把这个失业率水准当成考虑升息的粗略指标。

普洛瑟在周五的演说提出这个提议，但与美联储其他多数官员看法相左，他们近来强调，即使美国失业率降至6.5%，利率仍可能在近零水准维持很久。

为厘清美联储未来意向以及为经济提供更多协助力量，美联储去年12月表示，只要通胀预期未升至2.5%以上，那么在失业率降至6.5%之前，将维持利率于近零水准。上个月美国失业率为7.6%。

普洛瑟指出，这些所谓的“门槛”安排，虽然是种进步，但仍然留下太多诠释空间。他表示，美联储应该将这些具体水准视为触发点而非门槛，坚持它的前瞻性指引。

他在会议上表示，“FOMC已经为未来作法提供许多变动不定的目标或讯号。”

“虽然目的是为了厘清我们的政策意向，但我认为一变再变可能是造成更多困惑而非澄清。”

普洛瑟的提议可能没什么机会落实，因为多位重量级官员最近都强调，美联储不急于升息。

贝南克周三重申，政策将维持高度宽松，即使在失业率跌落6.5%门槛之后，利率可能还是维持低位。

“不会因为失业率跌至6.5%而自动调升利率，”他称。