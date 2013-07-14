《综述》股价下跌让美国消费者信心在7月初略为受挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 7月初消费者信心小幅下降
* 6月生产者物价指数上升0.8%
* 批发物价通胀坚稳，强化美联储退出理由
路透华盛顿7月12日 - 对利率上升以及股价下跌的担忧让7月初的美国消费者信心有些受挫，不过其它数据显示批发物价稳健上升，美国联邦储备理事会(美联储)缩减货币刺激力度时可能会更加安心。
周五公布的汤森路透/密西根大学消费者信心指数7月初值由6月的84.1小幅降至83.9，不及预期，但仍接近将近六年来的高点。
“消费者总体信心略有下降，但仍很乐观，”Plante Moran Financial Advisors投资主任Jim Baird说。
此前一系列迹象显示美联储越来越接近结束其购债计划，导致6月股市出现抛售，抵押贷款利率也激升。
不过，此后股市已经反弹，因美联储的安抚让市场相信升息还很遥远，同时周五公布的数据也进一步说明到年底时经济成长将会加速。
高收入消费者当中信心下降的情况更为明显，他们担心利率上升。
这种担心在一定程度上或许是近期经济成长的积极信号。收入居前三分之一的家庭中有五分之一认为，应该趁抵押贷款利率进一步上升前借贷。
消费者在担心未来的同时，对当前的看法要乐观得多，现况指数升至2007年7月以来最高。
总体来说，华尔街的投资者未因这项数据而苦恼，股市继前一日收于纪录高位后，今日几无变动。美国公债价格保持当日稍早录得的涨幅。
美国生产者物价指数相关图表请点选(link.reuters.com/hak93t)
美国消费者信心相关图表请点选(link.reuters.com/xub84t)
**物价上涨或为美联储铺就退出道路**
另一份报告显示，美国6月生产者物价指数(PPI)升幅大于预期。一些分析师认为，这说明通胀率此前虽呈现令人忧虑的下降趋势，但目前可能正在趋平。
劳工部公布，美国6月经季节调整的生产者物价指数较前月上涨0.8%，为9月以来最大涨幅。
路透调查中经济分析师本来预测升幅为0.5%。数据释出令人安慰的信号，表明需求仍然十分强劲，足以推高物价。
虽然物价涨幅很大程度是由于让消费者苦恼的汽油涨价，但衡量基础通胀压力的指标也显示经济活力略有增强。
这项指标就是扣除能源和食品价格后的核心生产者物价指数，该指数上月上升0.2%，受到乘用车价格上涨0.8%的推升。经济分析师原先预测的核心PPI升幅为0.1%。
这项数据可能让美联储的政策制定者对自己近期的断言更有信心。美联储官员认为，经济正在迅速增强，足以让联储到年底时能够开始削减购债刺激计划。
美联储青睐的通胀指标显示5月消费者物价较上年同期上涨1.3%，远低于联储2%的目标。一些联储决策者对通胀率跌到如此低点表示了担心，其中一位主张购债计划应继续全力推进，直至通胀率坚稳。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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