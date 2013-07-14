《综述》股价下跌让美国消费者信心在7月初略为受挫

* 7月初消费者信心小幅下降

* 6月生产者物价指数上升0.8%

* 批发物价通胀坚稳，强化美联储退出理由

路透华盛顿7月12日 - 对利率上升以及股价下跌的担忧让7月初的美国消费者信心有些受挫，不过其它数据显示批发物价稳健上升，美国联邦储备理事会(美联储)缩减货币刺激力度时可能会更加安心。

周五公布的汤森路透/密西根大学消费者信心指数7月初值由6月的84.1小幅降至83.9，不及预期，但仍接近将近六年来的高点。

“消费者总体信心略有下降，但仍很乐观，”Plante Moran Financial Advisors投资主任Jim Baird说。

此前一系列迹象显示美联储越来越接近结束其购债计划，导致6月股市出现抛售，抵押贷款利率也激升。

不过，此后股市已经反弹，因美联储的安抚让市场相信升息还很遥远，同时周五公布的数据也进一步说明到年底时经济成长将会加速。

高收入消费者当中信心下降的情况更为明显，他们担心利率上升。

这种担心在一定程度上或许是近期经济成长的积极信号。收入居前三分之一的家庭中有五分之一认为，应该趁抵押贷款利率进一步上升前借贷。

消费者在担心未来的同时，对当前的看法要乐观得多，现况指数升至2007年7月以来最高。

总体来说，华尔街的投资者未因这项数据而苦恼，股市继前一日收于纪录高位后，今日几无变动。美国公债价格保持当日稍早录得的涨幅。

美国生产者物价指数相关图表请点选(link.reuters.com/hak93t)

美国消费者信心相关图表请点选(link.reuters.com/xub84t)

**物价上涨或为美联储铺就退出道路**

另一份报告显示，美国6月生产者物价指数(PPI)升幅大于预期。一些分析师认为，这说明通胀率此前虽呈现令人忧虑的下降趋势，但目前可能正在趋平。

劳工部公布，美国6月经季节调整的生产者物价指数较前月上涨0.8%，为9月以来最大涨幅。

路透调查中经济分析师本来预测升幅为0.5%。数据释出令人安慰的信号，表明需求仍然十分强劲，足以推高物价。

虽然物价涨幅很大程度是由于让消费者苦恼的汽油涨价，但衡量基础通胀压力的指标也显示经济活力略有增强。

这项指标就是扣除能源和食品价格后的核心生产者物价指数，该指数上月上升0.2%，受到乘用车价格上涨0.8%的推升。经济分析师原先预测的核心PPI升幅为0.1%。

这项数据可能让美联储的政策制定者对自己近期的断言更有信心。美联储官员认为，经济正在迅速增强，足以让联储到年底时能够开始削减购债刺激计划。

美联储青睐的通胀指标显示5月消费者物价较上年同期上涨1.3%，远低于联储2%的目标。一些联储决策者对通胀率跌到如此低点表示了担心，其中一位主张购债计划应继续全力推进，直至通胀率坚稳。(完)