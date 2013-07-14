《美股业绩焦点》摩根大通Q2获利大增31%，但面对的债市环境更加艰困

* 债券交易及承销营收上升

* 承认债市情况艰难

* 摩根大通可能必须加速削减成本

* 抵押放款量可能下滑30-40%

* 第二季EPS每股1.6美元，高于市场预估的1.44美元

路透7月12日 - 美国最大银行摩根大通 周五公布第二季获利劲增31%，因承销收入跳升，且债券交易营收成长。

摩根大通是最先公布财报的美国大型银行，尽管债券价格普遍下跌，摩根大通的公司债交易获利仍创下成长佳绩。基于摩根大通的表现，一些投资人看好其他旗下交易部门规模较大的金融业者第二季也有强劲的业绩。

高盛 、摩根士丹利 及美国银行 股价周五皆收涨。

但摩根大通亦承认市场情况已经变得更加困难，公司可能需要加速削减成本。5月中以来，美国债市经历了10年来最惨重的两个月跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示计划缩减购债规模。

债市疲软令摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)备感棘手。公司财务长(CFO)Marianne Lake在投资人电话会议上表示，抵押贷款利率走高，可能导致抵押放款量萎缩30-40%。而美国经济成长仍偏温和，意味着多数其他贷款的需求难以劲升。

“这是个艰难的环境，”对冲基金Hill-Townsend Capital创办人Gary Townsend指出。“如果利率环境能好一些，摩根大通会比现在做得好。”

摩根大通财报图表(link.reuters.com/tec69t)

但摩根大通业绩超越分析师的平均预估。摩根大通股价周五收跌0.31%，至54.97美元。截至周四收盘时，今年以来涨幅为25%，主要受美国经济复苏信心增强之助。

第二季净利增至65.0亿美元，合每股盈余(EPS)1.60美元，上年同期净利49.6亿美元，EPS为1.21美元。

根据汤森路透I/B/E/S资料，分析师原先平均预测EPS为1.44美元。

固定收益及股票交易营收成长18%。去年第二季的交易营收曾受到欧债危机拖累。

投资银行亦表现强劲。营收成长17%至31亿美元，，主要因承销债券及股票发行的费用收入增加。企业并购的顾问费用收入下滑15%，至3.04亿美元。

抵押贷款业务目前面临变局。美国30年期抵押贷款利率在第二季期间上升超过0.75个百分点，升至4.58%。摩根大通的抵押贷款业务税前获利大减37%，至5.82亿美元。

CFO Lake表示，公司可能被迫削减抵押贷款业务成本。因为不确定贷款量何时会减少，而削减成本又需要时间，因此放款量下滑可能影响获利能力。

根据行业刊物Inside Mortgage Finance资料，摩根大通是美国第二大抵押贷款银行，仅次于富国 ，第一季市占率为11%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 郑茵)