《欧洲经济焦点》惠誉摘除法国AAA评级，受财政和经济前景疑虑影响

* 法国在所有三大评级机构的AAA评级全部丧失

* 惠誉将法国评级调降一个级距，指因债务水平和经济前景

* 政府表示致力于改革，对惠誉维持该国评级展望为稳定表示欢迎

路透纽约/巴黎7月12日 - 法国在周五丧失了最后一个主要评级机构给予的AAA评级，这对奥朗德总统是一次严重打击，他的政府正力图控制公共财政并刺激迟滞经济能步入增长。

惠誉将法国债信评级调降一个级距至AA+，指出法国债务前景恶化且经济环境不确定，因欧元区危机有卷土重来之虞。

法国经济在今年第一季滑入轻度衰退，此前标准普尔和穆迪已在去年摘掉法国的AAA评级。

惠誉在解释其降级的理由时提到，有不少让人担心的理由，其中包括法国经济产出趋弱、失业率跳涨、预算赤字以及外部需求疲弱。

惠誉在声明中称财政前景方面的风险“主要偏于下档”，对于新评级的展望为稳定。

“债务比率长期偏高，降低了消化更多负面冲击的财政缓冲余地，”惠誉称。

惠誉延长对法国削减债务所需时间的预估，认为债务相对于国内生产总值(GDP)的比率明年将触及96%高位，2017年时仍将高达92%。

而政府预期通过大砍公共支出，届时债务比率将仅略高于88%。

标普对法国的评级为AA+，展望为负面。穆迪评级为Aa1，展望为负面，意味着两家机构都认为有再度调降评级的可能。

欧元区三年半的主权债务危机重创了这个货币联盟，就连法国等区内主要经济体，也依然在忍受经济成长迟滞之痛。

法国2012年GDP为持平。根据本周路透调查的预估中值，预计2013年料下滑0.3%，2014年可取得0.6%的扩张。

**调降评级是警钟**

尽管长期以来已预期将遭调降评级，但评级调降对奥朗德来说仍然是悲惨的消息。由于迄今为止他未能引领经济走出萎靡不振的局面，低迷的支持率让他一筹莫展。

分析师认为这则消息不大可能会产生严重的市场波动，Spiro Sovereign Strategy称之为“姗姗来迟”的降级，此前几个月里投资者对其它评级调降都消息都淡然处之。

不过分析师表示，这是一个提醒，唤醒法国必须推进艰难的结构性改革以恢复竞争力。

“如果意大利债券市场能够对本周的(意大利)主权债信评级调降不以为意，那么法国降级的消息就更不大可能产生影响了，”Spiro说。

“不过，如果说有哪个国家需要降级消息来唤醒政客们加快财政和结构改革，这个国家就是法国，”他说。

尽管经济形势不佳，但法国的借款利率在过去几个月里仍然较低，10年期法国公债收益率 在5月初触及1.65%下方的纪录低点。

自6月初以来，该收益率追随其它指标公债逐步回升至2%以上，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储)退出货币刺激计划的影响。周五该公债收益率略低于2.2%。

在经济成长逊于预期的情况下，法国政府赢得额外的两年时间，以便将赤字与GDP之比降至符合欧盟不超过3%的标准，作为交换法国将在养老金系统和就业市场方面推行更加激进的改革。

包括企业信心调查和消费者支出数据在内的一系列指标表明经济略有改善，法国经济可能已在第二季走出衰退。

法国财政部长莫斯可维西在声明中表示，政府致力于削减公共赤字并恢复就业和增长。

他提到惠誉维持稳定的评级展望，并认为这反映了法国在就业市场和养老金体系厉行改革的努力，以及国内银行业风险敞口的降低。(完)