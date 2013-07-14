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亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 06:08 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差贴水扩大，受需求迟滞拖累

路透新加坡7月12日 - 亚洲180-cst燃料油相对迪拜原油的裂解价差贴水周五小幅扩大至10美元以上，为两个交易日来最差水准，因需求迟缓，且炼油原料--原油价格走坚。

日本燃料油需求较上年同期下降。

周五数据显示，日本发电业者6月燃料油采购量较上月成长7%，以因应夏季用电高峰。

但与上年同期相比，日本6月燃料油需求大减36.7%，至468万桶，因电厂继续减少进口油品，使用较多煤炭。

新加坡市场连续第二个交易日没有现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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