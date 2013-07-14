《美债一周展望》公债收益率全周收低，美联储宽松政策预期提供支撑

* 10年期公债收益率可能录得13个月以来最大单周跌幅

* 对葡萄牙政局和中国成长的忧虑引发早盘买盘

* 市场预期美国货币政策将保持宽松，支持公债

路透纽约7月12日 - 美国公债价格周五走低，受累于获利了结和周末前的头寸调整，本周早些时候，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，在可预见的将来，仍需要高度宽松的货币政策，讲话带动公债价格反弹。

分析师称，在周末来临前，在近期债市大跌中被套牢的交易商继续抛售手中的头寸。

10年期公债收益率在过去一周急跌20个基点“是因很多人站到了船的同一边，”Briefing.com的宏观分析师Jonathan Garber表示，“本周开始时，有很多未平仓合约。那些未来得及出脱手中头寸的投资者纷纷抛售。”

费城联储总裁普洛瑟的讲话也刺激部分卖盘。他在接受彭博电视访问时表示，他希望美联储在今年结束购债计划。

普洛瑟称，“我不希望一次性结束该计划，但我认为我们应在很短的时间内开始缩减购债规模，并希望在今年年底前结束该计划。”

在抛售成为市场主导趋势前，公债价格上扬，因葡萄牙的政治和财政问题，以及对中国成长不断放缓的警告使投资者对避险公债的需求升温。

价格上扬使公债收益率跌至一周来最低，较周一触及的近两年高位回落了约20个基点。

另外，本周进行的660亿美元公债标售需求稳健，在下周美联储主席贝南克在国会作证前扶助稳定了投资者对公债市场的信心。

但公债价格跌幅不大。

“我们完全逆转了第三轮量化宽松(QE3)政策最初宣布后公债市场的走势，以及在上调债务上限争论和标普调降美国AAA评等后公债收益率录得的跌幅，”Garber表示，他所指的是2011年影响债市的几个重大事件。

“市场已消化了美联储将缩减购债规模的所有可能性，如果联储按兵不动，收益率将走低，”他说。

Garber称，2.45%是10年期公债收益率的一个关键技术支撑位。“如果该水准失守，收益率可能跌至2.25%，”他说。

指标10年期公债 尾盘持平，收益率报2.59%。稍早10年期公债最多升15/32，收益率报2.518%。

根据路透数据，本周10年期公债收益率势将下跌16个基点，将为2012年6月来最大周度跌幅。

公债周五最初上涨，大致是对美联储主席贝南克周三讲话继续作反应。贝南克周三说美联储“在可预见的将来将保持高度宽松政策。”

分析师表示，外国情势发展带动的避险买盘也燃点公债反弹。

葡萄牙国际贷款人将在周一开始评审该国在救助计划下的经济进展，但葡萄牙要求推迟评审工作至8月，周四葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)拒绝了一项旨在弥合政府分歧的计划，要求在明年进行提前选举，从而点燃了批评人士所说的“定时炸弹”，让这个正处纾困状态下的欧元区国家陷入混乱。

交易商抛售葡萄牙公债，五年期葡萄牙公债 收益率跳涨至7.75%，为八个月高位。他们将资金转向美债，德债和其他风险较低的公债，分析师说。

新华社援引中国财政部长楼继伟政府或许容忍更低的经济增速。

美国今年通胀疲软，使美联储对是否今年稍晚缩减每月850美元购债进度的决定复杂化。

不过周五公布通胀数据暗示令人担忧的物价势趋可能呈现转变，因预期下半年企业活动扩张及消费者支出上升。美国政府称，6月生产者物价较前月上升0.8%，高于路透访查分析师预估的上升0.5%。(完)

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