欧洲经济指标预测--7月15日-7月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.2% 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 - 顺差4.41 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差19.07 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +3.0% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +4.2% +2.2% 英国PPI产出物价(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +1.9% +1.2% 英国PPI核心产出物价(较前月) 6月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.1% +0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差149 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 39.6 38.5 ZEW现况指数 9.0 8.6 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 7月 -- 0-9-0 ) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少0.8 减少0.86 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.4% +1.3% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正6 正2.2 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.24 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余195 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余153 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流出93 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.2% +2.1% (较上年同期) +1.7% +1.9% 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.2% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +0.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) -- +0.6% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 94.5 105.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 30.7 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)