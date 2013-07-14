欧洲经济指标预测--7月15日-7月22日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.2% 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 - 顺差4.41 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差19.07 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +3.0% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +4.2% +2.2% 英国PPI产出物价(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +1.9% +1.2% 英国PPI核心产出物价(较前月) 6月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.1% +0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差149 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 39.6 38.5 ZEW现况指数 9.0 8.6 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 7月 -- 0-9-0 ) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少0.8 减少0.86 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.4% +1.3% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正6 正2.2 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.24 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余195 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余153 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流出93 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.2% +2.1% (较上年同期) +1.7% +1.9% 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.2% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +0.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) -- +0.6% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 94.5 105.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 30.7 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。