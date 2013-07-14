版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 06:27 BJT

全球外汇市场7月15日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森就欧洲经济和财政政策前景发表讲话

0715 - 瑞士6月生产者物价指数(PPI)

1230 - 美国纽约联邦储备银行7月制造业指数

1230 - 美国6月零售销售

1230 - 美联储理事塔鲁洛讲话

1400 - 美国5月企业库存

2245 - 新西兰第二季消费者物价指数(CPI)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐