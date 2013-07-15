西班牙经济：首相拉霍伊冒险押注经济复苏在即

曾在西班牙前首相萨帕特罗(Jose Luis Rodriguez Zapatero)的政府担任高层职务的人士表示，拉霍伊和前任首相犯下同样的错误，迟早会后悔。

尽管若预期失误可能危及拉霍伊2015年的的连任之路，反对党社会党仍须掌握人民党支持率下滑的契机，因许多人仍认为社会党应该为西班牙的景气滑坡负责。

贪污丑闻亦已经压垮社会对于两大政党的信任，并激怒苦于高失业率、支出缩减及加税的西班牙民众。

**复苏脚步缓慢**

多数分析师虽然坚称西班牙的经济失衡正在获得修正，但他们也认为还将迎来更多苦痛。

单位劳动成本已经降至危机发生前的水准，贸易逆差正在缩小，工业生产则是回升。然而在此同时失业率持续上升，零售销售未见触底回升，而公共部门赤字仍偏高，债务也不断增加。

马德里Carlos III大学经济学家Santiago Sanchez Guiu表示，“西班牙经济的主要问题在于就业市场及企业严重受创，这肯定会让经济复苏难以施展拳脚。”

“不排除经济会出现新一波下滑，因为这些因素带来的压力很沉重。”

分析师称，在最好的情况下，西班牙经济的调整最早要到明年才会完成，届时经济料将缓慢增长。

而若出现最糟的情况，在旅游旺季过后失业人口将增加，出口恐将受到欧元区及新兴国家成长下滑的打击；且如果欧元区再度爆发危机，无论是因未能迅速迈向欧洲银行业联盟还是关于希腊及葡萄牙的疑虑再起，都将让西班牙受到极大打击。

他们同时表示，西班牙出现复苏的初步迹象部分归因于全球各央行刺激政策的效应，若提前收紧货币政策则将刺激市场波动率升高，可能让西班牙重新成为各界关注焦点。

德意志银行分析师Gilles Moec在一份致客户报告中指出，“就算西班牙曝露于中国特有风险的程度较德国来得少，但整体来说显然仍对新兴市场发展越来越敏感。”

“若在美联储收回宽松政策后，新兴市场作为一项资产类别出现大跌，西班牙也会感受到相关影响，”Moec表示，这是因为西班牙对拉丁美洲及其他地区的出口将受冲击。(完)