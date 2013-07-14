《中国报摘》--中国证券报7月15日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--最新数据显示，目前有九家保险资产管理公司发起114项基建债权投资计划，备案金额已超过350亿元人民币；在宏观经济增速下行压力较大背景下，保险资金看淡下半年经济和股市，预计下半年其在基建债权等另类投资领域仍会加大。
* 其他:
--天弘基金与支付宝合作的“增利宝&余额宝”上线至今已满一个月。记者获悉，目前，余额宝资金规模已突破百亿元。
--北京金融资产交易所信息显示，建银投资持有的齐鲁证券7.6742%股权正式挂牌转让，本次转让标的共4亿股，挂牌价为15.29亿元。原有股东不放弃行使优先购买权。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。