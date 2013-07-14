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亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月15日

* 头版头条:

--最新数据显示，目前有九家保险资产管理公司发起114项基建债权投资计划，备案金额已超过350亿元人民币；在宏观经济增速下行压力较大背景下，保险资金看淡下半年经济和股市，预计下半年其在基建债权等另类投资领域仍会加大。

* 其他:

--天弘基金与支付宝合作的“增利宝&余额宝”上线至今已满一个月。记者获悉，目前，余额宝资金规模已突破百亿元。

--北京金融资产交易所信息显示，建银投资持有的齐鲁证券7.6742%股权正式挂牌转让，本次转让标的共4亿股，挂牌价为15.29亿元。原有股东不放弃行使优先购买权。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴；审校 曾祥进)
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