《中国报摘》--中国证券报7月15日

--最新数据显示，目前有九家保险资产管理公司发起114项基建债权投资计划，备案金额已超过350亿元人民币；在宏观经济增速下行压力较大背景下，保险资金看淡下半年经济和股市，预计下半年其在基建债权等另类投资领域仍会加大。