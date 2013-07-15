《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月15日

*工商时报：
--台日关系更紧密。卫生署官员透露，台日药事规范合作架构协议，有机会在8月签署，双方幕僚正积极洽谈确切签署日期，一旦签署后，将有助台湾生技业者拓展日本市场。
--〞海峡两岸服务贸易协议〞中，确立台资银行可在福建申请设立异地支行，台资银行已经把评估下一据点设立的重心放在福建，包含福建在内的海西可望成为继长三角的上海、苏州、珠三角的深圳、东莞后，成为下一阶段最重点的布局区域。
--金融业纳入自由经济示范区方案，经建会几已准备就绪，初步拟就共同基金、避险基金等金融商品限制予大幅松绑，并简化金融商品发行程序，发展全权委托的私人财富金融商品，开放投资对象第一阶段以境外投资人为主，暂不扩及本地人。
--主计总处订于本月底发布第二季GDP概估，第二季出口表现超乎预期，足以让第二季经济成长调高1个百分点，但因投资及消费趋缓，第二季经济成长率虽可望升逾2%，惟究竟会优于预期多少，仍待评估。
*经济日报：
--台日双方生技产业合作，可望出现突破性进展。据了解，包括武田等八家日本重量级药厂，本月将连袂来台寻求合作机会，并引荐台湾加入拥有11个会员国的〞亚洲生技制药产业联盟〞（APAC），台厂研发新药将可在日方协助下，藉此平台快速、全面进军亚洲各市场。
--为打造台湾成为下一个人民币离岸中心，中央银行已请票券商研议在台发行人民币计价商业本票的可行性，但强调要仔细评估市场商机，以免和美元票券一样，沦为〞鸡肋〞角色。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)