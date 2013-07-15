中国证券：6月底券商资产管理规模首超基金达逾3.5万亿元--报载

路透上海7月15日 - 据证券时报周一报导，比基金公司发展晚七年的券商资产管理业务经过跨越式发展，至6月底规模已超过3.5万亿元人民币，其资产管理规模首次超过基金业。
据业内专家分析，券商资管业务尽管在规模上已超过了基金公司，但由于低费率的通道业务占比七成以上，实际提取到的管理费仍然远不如基金公司。
券商资管业务发展明显晚于基金公司，2005年3月证监会批准光大证券 首只集合资产管理计划，标志着券商资管业务的开闸。2012年券商资管依靠通道业务实现了跨越式发展，从年初的不足3,000亿元增加到了年底的1.89万亿元。2013年券商资管规模依然保持快速增长，3月底和4月底的资产规模分别达到了2.83万亿元和3.1万亿元。
报导援引济安金信副总经理、基金评价中心主任王群航表示，从产品类别对比，在权益类资产管理、固定收益类资产管理等方面，券商不如基金公司，券商资管规模中有“虚胖”的成分。在运作规范程度上，也和基金公司特别是公募基金相比还有一定的差距，公募基金的投资管理流程更加规范。
报导称，券商资管中的通道业务一般管理费率只有万分之五左右，公募基金中管理费率最低的短期理财基金也有0.25%，是券商资管通道业务费率的五倍左右。2.5万亿元的通道业务全年管理费只有12.5亿元，还不如1,000亿元主动偏股基金的管理费高。
业内专家分析，3.5万亿元的券商资管规模，实际产生的管理费等归属券商的收入，只相当于3.49万亿元基金公司规模所产生管理费的1/3左右，基金公司资产有效性明显比券商更高。
中国基金业协会近期公布的6月底国内基金公司公募基金规模为2.52万亿元，非公募业务为9,682.7亿元，两者合计为3.49万亿元，比2012年年底的3.61万亿元减少了1,200多亿元。(完)
(发稿 林琦； 审校 曾祥进)