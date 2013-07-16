《中国债券市场每日交易备忘》--7月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.03% 国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.08% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.17% 国开行至多70亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.20% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.30% 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承 申银万国证券25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销 长江电力 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承 万华实业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 江苏交通控股公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和兴业银行主承 广西投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 河南投资集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和平安银行主承 上海世纪出版集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和工行主承 内蒙古博源控股集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 新疆生产建设兵团国资经营公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 重庆铁发遂渝高速公路公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 广百集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国航空集团7亿元九个月期超短融011342007，票面利率4.30% 中国航空集团7亿元九个月期超短融011342006，票面利率4.30% 中国电力投资集团45亿元九个月期超短融011310005，票面利率4.30% 中国航空技术国际控股公司20亿元一年期短融041352028，票面利率4.40% 隆鑫控股4亿元五年期中票101351001，票面利率7.70% ============================================================================ 三、缴款： 中国农业发展银行120.7亿元10年期固息债130413，票面利率4.25% 中国华电国际 <1071.HK >30亿元九个月超短融 石药集团3亿元一年期短融 中国中冶 39亿元一年期短融 江苏阳光集团5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行1,600亿元三年期央行票据1001060到期兑付，票面利率2.65% 中国电力投资集团40亿元九个月期超短期融资券011210007到期兑付，票面利率4.10% 厦门钨业 5亿元一年期短融041259042到期兑付，票面利率4.22% 东源煤电4亿元一年期短融041259043到期兑付，票面利率6.30% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090410付息，基本利差0.40% 南方电网公司30亿元五年期中票0982105付息，票面利率3.60% 广东省公路建设公司20亿元15年期固息债1080076付息，票面利率4.65% 中国铝业 10亿元五年期中票1082122付息，票面利率4.00% 国家开发银行200亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债120233付息，基本利差0.05% 金蝶软件(中国)有限公司4.8亿元三年期中票1282250付息，票面利率6.00% 芜湖中小企业4.5亿元三年期集合票据1283017付息，票面利率5.35% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部周一公告称，决定将七年期记账式国债作为首批开展预发行试点的券种，交易场所符合《试点通 知》规定后即可开展七年期记账式国债预发行交易。 --为支持中小微企业发展，中国证监会主席肖钢表示，将优化创业板准入标准，建立创业板再融资规则体系， 且加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。 --中国人民银行行长周小川亦在上述电视电话会议上表示，将在风险可控的前提下推动信贷资产证券化常规化 发展，引导金融机构将盘活的资金向小微企业倾斜。 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 曹巍浩)