金砖国家：7月12日股汇市收盘纵览

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月12日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报945.36点。
中国股市：沪综指收挫1.6%终结连三日升势，金融股走软引发获利回吐
香港股市：恒指收低0.8%，但连续第三周录得周涨幅
中国汇市：人民币收低跟随中间价跌势，区间震荡缺乏突破动力
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印度股市：周五收高约1.5%至一个半月来最高位，Infosys大涨，提振IT股涨势。指标BSE指数 收高1.44%或282.41点，报19,958.47点，为5月30日来最高收盘位。该股指本周上涨2.37%，连续第三周上涨。NSE指数 收高1.25%或73.90点，收报6,009.00点，突破6,000点大关，本周上涨2.4%。
印度汇市：印度卢比兑美元周五尾盘反弹，受助于国有银行可能代表央行抛售美元，扶助卢比结束连续九周跌势。卢比盘中一度跌破60重要心理关口，因进口商美元需求旺盛，可能导致央行进行了干预。卢比兑美元 收报59.56/57，周四收报59.6750/6850。卢比本周上涨1.1%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,345.480点。MSCI明晟俄罗斯指数 升2.29%至737.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.39%，报32.6400卢布，卢布兑欧元 涨0.33%至42.5500卢布。
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巴西股市：指标股指周五下跌，因经济数据疲弱，且有迹象显示今年中国经济增长放缓的幅度可能超过预期。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.34%至45,533.24点，周四创下逾四个月来最大单日涨幅。
巴西汇市：区域货币走贬，巴西雷亚尔跌幅居前。
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南非股市：周五收高，两大股指借力美联储主席贝南克的利多言论上涨，本周均录得近两年来最大单周涨幅。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升0.4%至36,227.27点，本周上涨4.4%，为2011年末来最大单周百分比涨幅。综合指数 收高0.47%，报40,734.89点。
南非汇市：兰特小幅走贬，拖累公债价格下滑。 (完)
(编译 张荻; 审校 于春红)