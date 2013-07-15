《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

* 明报：
--何鸿燊旗下澳博控股 觅得曾参与2008年北京奥运会开幕及闭幕礼制作的北京歌华文化发展，帮手创作“艺林胜境”项目，投资达20亿元人民币。
--立信工业 正逐步将深圳布吉的厂房搬至中山，并已完成首期搬迁工程。该中山土地以6,794.2万元人民币，相当于8,341.2万港元买入， 粗略估计新厂房的产能较深圳扩张一倍。
* 星岛日报：
--据了解，当局初步考虑将新界东北发展计画的两个新发展区分作六个阶段进行发展和收地，而为了方便日后进行原区安置，预计用作发展公屋的古洞北发展区西南面和粉岭北发展区东面的用地，将会先行供应13,000个公营房屋单位。
--天虹纺织 主席洪天祝表示，今年总生产规模将由去年底的100万增至180万纱锭，且有意进军全球市场，会继续并购，长远负债率会控制在50%。
--消息透露，监于欧盟提出2015年全面撤回季报制度，香港交易所 正整理海外季报制度的最新发展，以及在港推行的正反理据，最快本季提交上市委员会讨论。
* 苹果日报：
--王朝酒业 因被匿名人士指控而停牌近四个月。据悉，证监会早前突介入调查公司股份买卖疑涉及内幕交易，或令公司复牌日期一再拖延。
--中国全通 行政总裁萧国强称公司未来将继续发展智能手机市场，并且透露现时正逐步与TCL通讯 试生产。
* 东方日报：
--中国全通早前出售所持A股上市公司聚飞股份 之后，为6月底止上半年业绩发盈喜，全通行政总裁萧国强表示，无意再出售旗下公司股权。至于现持全通逾8%股权的中兴通讯 ，亦暂时无意增持全通股份。
--京能洁能 料截至6月底止半年盈利按年增长逾35%，主要因为京桥热电近年投入商业运行，燃气发电及供热业务能逐步扩大，以及风电限电情况有所缓解、光伏电发电业务投产装机容量增加。
* 文汇报：
--香港国际机场年于今年上半年客运量为2,890万人次，按年升4.7%。6月份客运量增长，主要受本港居民外游及访港旅客人数带动，两者分别较去年同月增加12%及10%。
--据统计，7月首两周有10只新股挂牌，但总集资额仅为50亿港元，且股价表现参差。
* 大公报：
--据统计，本周末十大指标屋苑的交投量跌至9宗，按周减少18%，创10个周末新低，其中鸭(月+利)洲海怡半岛、将军澳新都城及东涌映湾园更未录得成交。
--太平洋实业 公布，将每四股合一，而每股面值则由0.08港元增至0.32港元。完成合股后， 该公司计画削减股本，每股面值从0.32港元减至0.001港元，法定股本金额从4亿港元减至125万港元。(完)
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