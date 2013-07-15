中国基金：余额宝产品规模破百亿，互联网基金业务在争议中前行

路透北京7月15日 - 互联网基金业务在争议中前行。中国证券报周一报导称，天弘基金与支付宝合作的“增利宝&余额宝”规模已突破百亿元人民币。
余额宝是指天弘基金与阿里巴巴集团 旗下支付宝合作的一项互联网基金业务。6月中旬，支付宝开设余额宝业务，支付宝客户可将资金转入余额宝后自动申购天弘增利宝货币基金，可随时用于支付。
支付宝公司成立于2004年，用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域。支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团，集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴 已在香港上市.
余额宝推出伊始即饱受争议。证监会6月下旬表示，支付宝推出的余额宝，为投资者提供了更多投资理财选择，是市场创新的积极探索，证监会积极支持市场创新发展，为市场创新发展提供制度保障和宽松环境。
不过，人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞本月初也表示，余额宝本质上是一个基金产品，风险提示有待改进。
6月份，中国银行间市场持续的“钱荒”及股市下跌令公募基金规模一个月缩水接近5,000亿。6月底，整个公募基金资产管理规模不足3.5万亿，创下年内新低；其中，缩水最为严重的是货币型基金，整个6月份规模减少了2,601.85亿元，仅剩3,038.69亿元，缩水比例达到46.13%。 (完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)