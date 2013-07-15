港报社评：抄袭代价重，师生莫闭眼--星岛日报7月15日

第二届中学文凭试放榜，当中竟有教育机构23名考生涉抄袭，比出了几多个「状元」还令社会关注。
23个学生在校本评核的功课中抄袭，显示有考生不够重视校本评核作为考试计分部分，同时低估抄袭被发现的风险和代价。今次被揭发在中文科校本评核中抄袭的23名考生，全部出自同一所连锁私营教育机构。
考评局昨日公布的揭发过程，与学校自己声称的揭发经过，不足以令公众清楚来龙去脉。考生被取消所考科目的全科成绩，连报读副学士和报考公务员都不符合最低要求。
中文科校本评核部分，原意是减少「一试定生死」。每个学生都要提交专题研习报告。考生如果分配好时间，可以「慢工出细货」，以最佳表现来「拉高」分数。
由于各有不同的研习题目，今次考生可能是抄互联网资料「交货」。通常情况下，教师如果发现学生这样做，会要求学生消化资料后改写，学生一般都会遵命修改，否则教师就有责任向考评局指出这份报告属于抄袭，不予评分。
今次校方声称有发现部分学生抄袭而学生拒绝修改，令人怀疑学生是否了解个中严重后果，而教师有没有向学生痛陈厉害。现时已经有软件协助查找抄袭，评卷员不可以睁一眼闭一眼，否则自己都会成为追究对象。
由于校本评核科目只占总分20%，考生就算做得差，理论上只要在公开试答卷做得好，仍然有机会及格。一旦被评为抄袭，答卷多好都会被取消成绩。抄袭的严重性等同作弊，考评局今次已经发出清晰讯息。校本评核不等如容许教师「松手」，如何处理尚待考评局公布结果。(A06)
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