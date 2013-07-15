港报社评：发展富贵EMBA之余不要忘记副学士--明报7月15日

政府决定将摩星岭前香港域多利道扣押中心用地， 分配予美国芝加哥大学布思商学院（简称Booth）营办行政人员工商管理硕士（EMBA）课程。该校课程国际知名，相信能吸引邻近地区的大企业高层来港就读。香港发展EMBA之余，不要忘记众多副学位学生的苦况，原本规划用作发展私立大学的粉岭皇后山前军营地皮，据报政府有意收回作住宅用地，若真如此，未能入读资助大学的学生出路将难以改善。

Booth落户前域多利道扣押中心（俗称「白屋」）的消息上周由教育局宣布，芝加哥大学在「金融时报排名」中排第10。虽然香港的「土产」大学也在着力发展EMBA课程，而且排名在世界前列，但香港不能故步自封，引入外来名牌大学可以促进良性竞争。

Booth主办的是行政人员工管硕士，课程设计明显是要争取邻近地区的企业高层来港，一来可吸引最佳的学生，二来也能为香港创汇，其目标与策略都更切合香港的实际环境。

富贵学生趋之若鹜的EMBA，政府固然应该发展，但为一般港人及副学位毕业生而设的基本大学学位课程政府也必须照顾，有报道指出，原用作发展私立大学的粉岭皇后山前军营地皮，政府决定改作住宅用地。

副学位学生出路问题向来困扰香港教育界，以私立大学模式扩充大学学位一直是可行解决方案之一。事实上，早有办学团体表示有意在皇后山营办私立大学，一旦政府决定抽起地皮，私立大学发展势将再受打击。香港房屋问题固然必须处理，但政府不能头脑发热，把所有资源都投向同一项目，忽略社会其他发展需要，肯定是错误的思维取向。(A06)