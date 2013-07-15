港报财经评论：退市成旧闻息升惹忧虑--信报7月15日

退市成旧闻息升惹忧虑/习广思

5月中，贝南奇的讲话引起金融市场讨论退市，资金由新兴市场、债市流走。6月中，贝南奇在议息会后抛出退市时间表，市场对退市的恐惧加剧，资金加快流出。直到上周贝南奇模棱两可的退市言论被视为央行因市场动荡而退一步，也被解读为央行退市不加息，市场的恐惧稍为减轻。这两个月间，新兴市场股债急跌；相反，美股上周再创新高，罗素2,000指数连升三周。套用大摩经济师Vincent Reinhart的话，退市已是旧闻。既然退市已成大局，无论是9月抑或是12月，甚至是2014年第一季，或迟或早，分别都不大。美股的走势告诉各位，股市不再因退市而恐惧，市场愈加关注的是，经济持续复苏的能力。其次，股市逐渐适应退市过渡期，尤其是联储局对利率上升甚为紧张，上周贝南奇的讲话，显然是为债息急升而降温。在一个利率偏低、通胀温和、经济复苏的环境下，配合美元转强，美股是可取的投资。

中国内地将公布半年GDP数据，经济师先后下调增长预测，第二季经济下滑加深的忧虑已反映在股市上。中国领导人上周率先放风保底，市场炒作憧憬，及至股市对出口数据出现抵抗力，反映投资者对中国内地经济前景的担忧已纾缓。恒指连日反弹，冲破拉锯闷局，短线在250天线仍见阻力，成交偏低，要突破此阻力非易事。过去几个星期，指数回升，但残股有反弹难突破，大市沽压明显减弱，却其实，能够藉反弹而转强的股份少之又少，反见强势科技股、新能源股调整未休。时至7月中，尽管今年盈警盈喜数目未及去年惊人，但地雷仍满街都是。上周国电科环 发盈警后股价大跌就是一个例子。事实上，重磅中资股与宏观经济息息相关，在大市情绪左右下，已变成大上大落的股份，加上下半年经济的不明朗，其盈利前景不见得太乐观，投资者宜选取一些有盈利增长、行业前景较清晰的股份，网龙 、金山软件 在大调整后续保持强势。

美国这轮复苏由楼市主导，近月楼价续升，耶鲁大学教授Robert Shiller甚至指，在部分地区如拉斯维加斯、洛杉机、三藩市、迈阿密等地，大量外资涌入购买房地产，楼价升幅过急，有机会再出现泡沫现象，情况就如上一个房地产泡沫开始时一样。不过，现在谈美国楼市泡沫还言之尚早；相反，近期债息上升，按揭利率升至逾4厘才叫人担心，因为按揭利率长期上升或会阻碍楼市复苏，尤其加重置业人士的负担能力。(B01)

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慎防美元反高潮/苏子

据最新CFTC的期货仓位报告显示，欧罗的净短仓已较前一周大增148.35%，但随着上周四凌晨因为联储局主席贝南奇表示在可见的将来仍需要QE措施，成功令欧罗兑美元自今年低位附近飙升至1.3206高位后，相信不少欧罗期货短仓已被迫止蚀离场，预料本周的净短仓水平将下降。不过，在目前市场情绪仍然普遍看好美元大方向的大前提下，相信欧罗的沽压仍挥之不去，稍后一旦欧罗兑美元再次反弹至1.32关口附近时，或会令不少美元看好的投资者入市买入美元同时抛售欧罗，使欧罗在期货市场的净短仓再回升。

留意上周五欧罗兑美元两度回落至1.3心理关口附近，均获得强劲的承接力。上周五欧罗兑美元所造的1.2996低位与汇价近日反弹幅度的50%调整目标，即1.298关键支持十分接近。

本周早段欧罗兑美元若在跌破上周五的1.2996低位后，始终未能成功跌至上述的50%调整目标以下波动，随后更再次成功止跌回升并返回1.307以上波动，预料上周所造的1.3206高位有可能在本周较后时间顺利突破，届时小心美元或在市场目前仍一片看好的大前提下，向下作出更深的调整市。(B08)