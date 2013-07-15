港报财经评论：取易不取难，选强周期股--经济日报7月15日

取易不取难，选强周期股/林瑞芬

上综指昨急回1.62%，打断港股反弹浪。恒指自低位近19,400反弹，至周四触近21,500暂阻，跌0.75%至收报21,277，大市成交额571亿港元。技术上，恒指整固不宜失21,000-21,200左右上升裂口。7月差不多过了两周，暂应验了七翻身，但7月还有两个多星期，可否守胜果到完场。接下来，就是看市场对将近于8-9月派发成绩表的蓝筹或国企股表现而定。据Markit Dividend研究部发表的一份报告预测，恒指成分股今年第三季派息或较去年同期上升12%至1,140亿港元，其中，银行股增派股息的机会较高。增派股息，可提升蓝筹的投资价值，力抗外围市场息率上升压力。

银行股之中，憧憬大有机会增派息可能是汇丰 ，8月5日将公布上半年度业绩的汇丰，据瑞信发表研究报告预测其上半年核心业务收入增长较去年下半年增长17%，按年则下跌3%；核心业务每股基本盈利约0.57美元，按半年升57%，按年升5%。集团早前曾表示增派股息，市场对此有冀望。无疑，该股于上半年内的表现，是较其他蓝筹股硬净，6月大市慌失失，汇丰未见失守250天线，也曾建议跌近此位收集，以昨日收市价84.7港元计，暂有帐面利润，85港元为短线反弹阻力，昨到位后料短线反覆整固，再谋挑战下一级阻力近90港元。

恒指今周虽重上21,000，但不稳阵，事关实质支持因素欠奉，只是靠大堆猜想支持，除猜想美国联储局又不收水、中国下半年谷一谷经济以保底，但现实又是否如此，还是有太多疑点。美国加息期远未到，与可能逐步减少买债，是两码子事。在一大堆猜想下，投资者利用市场预期之落差操作短线波动市，中期弱势还是建基于中国经济转型仍在进行中。由此认为，港股反弹势还不稳健，下周又不知吹甚么风。昨晚公布的6月份货币数据，就启示商业银行肯合作放慢货币供应。下周一将公布的第二季GDP数据，为市场提供不同解读机会。据彭博综合预测料年比增长7.5%，较首季7.7%有所下降，经济面没起色。惟也可以指由于已近中国底线，阿爷会随时出手保底。市场有不同解读，万种行情还是归于看市。GDP数据公布后如触发上综指突破2,100，进一步回试2,200，将显示更多人倾向信阿爷随时出手。相反，GDP数据一出，市场对消息冷感，上综指未能突破2,100，那反映之前的反弹只是藉口而已。(B02)

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利率市场化，内银不看淡/余少文

中港股市急升一日后，昨日回气，尽管中国内地盛传人民银行会加快利率市场化步伐，先撤贷款利率下限，惟中国内地上半年新增贷款持续增加，加上城镇化将上马，贷款需求不减，料利率市场化短期对内银股影响有限。中国内地股市昨日下跌，累及国企指数跌117点或1.2%，收9,433点，成交额降至不足160亿港元，仍有40%主板H股逆市上升，基建类股份表现最好，升幅普遍超过7%；而红筹指数跌4点，收4,102点，成交额44亿港元。国指急升后回吐是正常现象，因为要消化短期沽压，视今次回升为反弹，股民要持盈保泰。至于国指10,000点依然是预期的阻力位，一切要看成交量能否放量地带动指数向上，否则反弹过后又要跌，会印证预期的震荡走势，唯一估错是以为指数会在9,000点水平震荡。

由于内银股是指数比重最大行业，市场忧虑利率市场化正好成为内银股股价下滑的催化剂，也导致国指下跌，中国内地媒体昨日报道，人民银行进一步推动利率市场化方案已初步形成，引用业内人士指贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限，惟方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案，有进一步调整的可能。利率市场化下，内银股净息差会进一步收窄，以内银股今年首季净息差跟去年作比较，只有中国银行 的净息差录得上升，收窄幅度最大是民生银行 的0.49个百分点，随后是重庆农村银行 和中信银行 分别跌0.19和0.16个百分点。由于净息差下跌会影响净利息收入，故上述消息对内银股而言应是利淡。

不过，中国内地上半年M2增幅出乎意料地回落至14%，6月新增贷款8,605亿元人民币，虽非早前市场估计超过1万亿元人民币，但上半年新增贷款同比增加2,217亿元人民币至5.08万亿元人民币；中国内地报章报道又指四大行在7月首周新增贷款急升，料是银行6月压缩贷款后的反弹现象，反映中国内地资金需求仍大。再加上不时有报道指中小企贷款难，以及目前贷款利率普遍高于基准利率，显示银行有议价能力。至于报道指存款利率上限可能维持1.1倍的可能性，但会针对大额长期存款而放开存款利率上限，用作吸纳长期存款，故央行即使立即取消贷款利率下限，相信短期对内银股的影响有限。(B03)