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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 12:33 BJT

新债招标：台湾两年期公债102/7得标利率为0.716%，符合市场预期

路透台北7月16日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债102/7 得标利率为0.716%，符合市场预期.

先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在0.70-0.72%间，最低预估在0.67%，最高在0.75%。

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币。投标总额564亿台币，投标倍数为1.88倍，高于上次10年期公债102/6R的1.53倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重66.50%、证券业25.83%、票券业7.67%，保险业则未得标.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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