新债招标：台湾两年期公债102/7得标利率为0.716%，符合市场预期

投行观点：Aercap Holdings评级从中性下调至表现逊于大盘--摩根士丹利
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路透台北7月16日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债102/7 得标利率为0.716%，符合市场预期.
先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在0.70-0.72%间，最低预估在0.67%，最高在0.75%。
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币。投标总额564亿台币，投标倍数为1.88倍，高于上次10年期公债102/6R的1.53倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重66.50%、证券业25.83%、票券业7.67%，保险业则未得标.(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f