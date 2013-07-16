背景资料：台湾2012-2013年度公债标售结果一览

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
(可搭配阅读“新债招标：台湾两年期公债102/7得标利率为0.716%，符合市场预期” )
路透台北7月16日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债102/7 得标利率为0.7160%，符合市场预期。此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率0.735%走低1.9个基点。
一. 2012-2013年度公债发行状况(R为增额发行公债)：
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间%
(年) (亿台币) 102/7 2 300 0.6250 0.7160 0.5000-0.7160 102/6R 10 350 1.1250 1.4600 1.2000-1.4600 102/5R 30 289.029 1.7500 1.9900 1.7000-1.9900 102/3R 20 300 1.5000 1.8400 1.6900-1.8400 102/2R 5 400 0.8750 1.0170 0.9000-1.0170 102/乙1 20 400 1.7500 1.8470 1.6950-1.8470 102/6 10 400 1.1250 1.2150 1.1500-1.2150 102/5 30 350 1.7500 1.7950 1.6500-1.7950 102/4 2 400 0.6250 0.7350 0.5880-0.7350 102/3 20 400 1.5000 1.6050 1.5000-1.6050 102/2 5 400 0.8750 0.9110 0.7000-0.9110 102/1 15 400 1.3750 1.4880 1.1700-1.4880 101/9R 10 400 1.1250 1.1470 0.9500-1.1470 101/8R 30 300 1.6250 1.7050 1.6000-1.7050 101/7R 20 300 1.5000 1.5800 1.5000-1.5800 101/6R 5 300 2.0000 0.9080 0.8000-0.9080 101/9 10 350 1.1250 1.1870 1.1200-1.1870 101/8 30 300 1.6250 1.7380 1.4000-1.7380 101/7 20 300 1.5000 1.5970 1.4900-1.5970 101/6 5 300 2.0000 0.8770 0.6000-0.8770 101/5R 10 400 1.2500 1.2100 1.0000-1.2100 101/乙二 10 300 1.2500 1.2710 1.1000-1.2710 101/4R 30 350 1.7500 1.8350 1.6000-1.8350 101/2R 20 400 1.6250 1.7250 1.1680-1.7250 101/1R 5 400 1.0000 1.0290 0.9000-1.0290 101/乙一 20 400 1.6250 1.7080 1.6000-1.7080 101/5 10 400 1.2500 1.2650 1.0000-1.2650 101/4 30 350 1.7500 1.8230 1.7360-1.8230 101/3 2 300 0.7500 0.7800 0.6000-0.7800 101/2 20 400 1.6250 1.7330 1.5000-1.7330 101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业 102/7 25.83 66.50 7.67 0.00 102/6R 37.57 54.58 0.99 6.86 102/5R 28.02 45.69 2.42 23.87 102/3R 29.49 42.18 4.33 24.00 102/2R 31.00 64.75 4.25 0.00 102/乙1 33.00 44.87 1.88 20.25 102/6 40.00 48.00 12.00 0.00 102/5 34.29 30.85 0.57 34.29 102/4 9.38 81.87 8.75 0.00 102/3 21.00 44.75 0.50 33.75 102/2 28.50 53.87 16.00 1.63 102/1 13.25 54.12 1.38 31.25 101/9R 28.00 49.75 8.50 13.75 101/8R 41.50 31.83 1.00 25.67 101/7R 26.33 40.50 1.00 32.17 101/6R 27.67 45.33 23.67 3.33 101/9 33.86 61.00 1.71 3.43 101/8 18.00 36.67 0.33 45.00 101/7 19.66 47.34 0.67 32.33 101/6 45.83 40.01 14.16 0.00 101/5R 40.13 46.12 6.00 7.75 101/乙二31.33 55.01 3.66 10.00 101/4R 29.71 38.72 0.00 31.57 101/2R 24.12 37.00 0.50 38.38 101/1R 28.50 61.75 4.75 5.00 101/乙一20.37 46.88 0.00 32.75 101/5 24.98 65.52 4.50 5.00 101/4 18.71 31.29 1.43 48.57 101/3 30.17 63.68 6.15 0.00 101/2 20.88 36.37 1.50 41.25 101/1 31.00 56.87 7.13 5.00(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别